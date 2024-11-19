Тренды в верхней одежде сезона осень-зима 2024-2025
Эксперт поделился актуальными модными направлениями осени и зимы 2024-2025 годов.
Так, Лисовец советует присмотреться к предметам гардероба с выраженной плечевой линией: блузам, пиджакам и к верхней одежде – пальто, курткам и даже пуховикам, пишет NEWS.ru.
Кроме этого стилист рекомендует делать акцент на талии, выбирая или вещи такого кроя, или добавляя в образ ремни и пояса.
"Талия – это обязательно. Если плащ или кожаное пальто, то обязательно длинное и приталенное на ремне", – объяснил эксперт.
По словам Лисовца, искусственный мех до сих пор в тренде. Он советует присмотреться к моделям верхней одежды средней длины в стиле 1950-х и 1960-х. Эксперт не одобряет шубы из натурального меха. По его мнению, такие вещи старят.
"Каждая женщина должна понимать, что шуба – это плюс восемь лет к возрасту и практически не бывает вариантов, чтобы она выглядела стильно и модно. Шуба всегда выглядит громоздко, взросло и делает любую женщину такой, будто она потеряла искру внутри", – считает эксперт.
По его словам, пуховики давно перестали быть стильными. Лисовец утверждает, что они подойдут только для долгих прогулок с детьми или собаками. Он советует выбирать для городской жизни более элегантную одежду.
Что касается обуви, то Лисовец предложил покупать утонченные и женственные модели. Он рекомендует отказаться от спортивной обуви и приобрести ботильоны и тресковые широкие или узкие как чулки сапоги. Также, грубые ботинки сохраняют актуальность в этом сезоне.
Вещи по фигуре и глянцевые поверхности материалов помогут создать актуальный образ для повседневной жизни. Например, грубая или лаковая кожа.
"Вы можете взять утепленную кожаную куртку и носить ее с поясом. Причем пояс может быть не от куртки, а другой. Например, рыжий пояс на черную куртку. Мы все время следим за силуэтом", – объяснил Лисовец.
Устаревшие тренды
Лисовец назвал оверсайз устаревшим.
"Это всем надоело, оверсайза много, и это совсем неактуально. Сейчас все пиджаки, жакеты и куртки становятся приталенными", – объяснил стилист.
Кроме того, в моду возвращаются 2000-е, в частности, джинсы с сильно заниженной талией. При этом Лисовец описал людей, кому не стоит такое носить.
"Если вы внешне не изменились со времен двухтысячных: не поменяли стрижку, цвет волос, но наденете джинсы с заниженной талией, то будете выглядеть супер старомодно", – предупреждает эксперт.
Он советуют чаще обращать внимание на одежду прохожих и избегать заезженных сочетаний.
"Это чуть-чуть оверсайз пальто бежевого, розового или бледно голубого цвета, вязанная шапка, широкие джинсы и белые кеды. Это очень заезженный, популярный и массовый образ. В таком точно не стоит ходить", – считает стилист.
Еще один опасный зимний образ – укороченный пуховик, вязаная шапка и высокие узкие сапоги.
"Опять получается Снегурочка с конца 1990-х. Это прям заезженный и провинциальный образ", – объяснил Лисовец.
Трендовые аксессуары
По мнению Владислава Лисовца, если нет возможности полностью поменять гардероб, то его можно освежить актуальными акцентами. Один из таких – цветные перчатки.
По словам стилиста, перчатки, шарф, сумка и обувь могут быть абсолютно разного цвета. То же самое Лисовец советует при выборе обуви.
"Обувь мы не подбираем по цвету. Вы можете быть целиком в черном, а обувь – синяя или красная. Можно быть полностью в сером, а перчатки – зеленые, сумка бордовая, обувь синяя. Так расставляются акценты", – рассказал стилист.
Чтобы погоня за модными тенденциями не повлияла негативно на общий образ, Лисовец советует придерживаться нескольких правил.
- Если аксессуары контрастные, то остальной образ должен быть однотонный.
- Избегать чрезмерного употребления цвета.
- В одном образе можно смешивать три принта и четыре цвета. Но только один должен быть ведущим, а остальные – приглушенные и схожих тонов.
- Не бояться сочетать разные текстуры: шелк и шерсть, кожу и флис.
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