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Тренды в верхней одежде сезона осень-зима 2024-2025

Модные тренды в одежде на сезон осень-зима 2024 и 2025 годов, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 13:51 Фото: рixabay
Несмотря на то, что трудно представить себя модным и гламурным в верхней одежде, рассчитанной на минусовую погоду, все же даже в ней можно выглядеть стильно. Так считает стилист Владислав Лисовец, сообщает Zakon.kz.

Эксперт поделился актуальными модными направлениями осени и зимы 2024-2025 годов.

Так, Лисовец советует присмотреться к предметам гардероба с выраженной плечевой линией: блузам, пиджакам и к верхней одежде – пальто, курткам и даже пуховикам, пишет NEWS.ru.

Кроме этого стилист рекомендует делать акцент на талии, выбирая или вещи такого кроя, или добавляя в образ ремни и пояса.

"Талия – это обязательно. Если плащ или кожаное пальто, то обязательно длинное и приталенное на ремне", – объяснил эксперт.

По словам Лисовца, искусственный мех до сих пор в тренде. Он советует присмотреться к моделям верхней одежды средней длины в стиле 1950-х и 1960-х. Эксперт не одобряет шубы из натурального меха. По его мнению, такие вещи старят.

"Каждая женщина должна понимать, что шуба – это плюс восемь лет к возрасту и практически не бывает вариантов, чтобы она выглядела стильно и модно. Шуба всегда выглядит громоздко, взросло и делает любую женщину такой, будто она потеряла искру внутри", – считает эксперт.

По его словам, пуховики давно перестали быть стильными. Лисовец утверждает, что они подойдут только для долгих прогулок с детьми или собаками. Он советует выбирать для городской жизни более элегантную одежду.

Что касается обуви, то Лисовец предложил покупать утонченные и женственные модели. Он рекомендует отказаться от спортивной обуви и приобрести ботильоны и тресковые широкие или узкие как чулки сапоги. Также, грубые ботинки сохраняют актуальность в этом сезоне.

Вещи по фигуре и глянцевые поверхности материалов помогут создать актуальный образ для повседневной жизни. Например, грубая или лаковая кожа.

"Вы можете взять утепленную кожаную куртку и носить ее с поясом. Причем пояс может быть не от куртки, а другой. Например, рыжий пояс на черную куртку. Мы все время следим за силуэтом", – объяснил Лисовец.

Устаревшие тренды

Лисовец назвал оверсайз устаревшим.

"Это всем надоело, оверсайза много, и это совсем неактуально. Сейчас все пиджаки, жакеты и куртки становятся приталенными", – объяснил стилист.

Кроме того, в моду возвращаются 2000-е, в частности, джинсы с сильно заниженной талией. При этом Лисовец описал людей, кому не стоит такое носить.

"Если вы внешне не изменились со времен двухтысячных: не поменяли стрижку, цвет волос, но наденете джинсы с заниженной талией, то будете выглядеть супер старомодно", – предупреждает эксперт.

Он советуют чаще обращать внимание на одежду прохожих и избегать заезженных сочетаний.

"Это чуть-чуть оверсайз пальто бежевого, розового или бледно голубого цвета, вязанная шапка, широкие джинсы и белые кеды. Это очень заезженный, популярный и массовый образ. В таком точно не стоит ходить", – считает стилист.

Еще один опасный зимний образ – укороченный пуховик, вязаная шапка и высокие узкие сапоги.

"Опять получается Снегурочка с конца 1990-х. Это прям заезженный и провинциальный образ", – объяснил Лисовец.

Трендовые аксессуары

По мнению Владислава Лисовца, если нет возможности полностью поменять гардероб, то его можно освежить актуальными акцентами. Один из таких – цветные перчатки.

По словам стилиста, перчатки, шарф, сумка и обувь могут быть абсолютно разного цвета. То же самое Лисовец советует при выборе обуви.

"Обувь мы не подбираем по цвету. Вы можете быть целиком в черном, а обувь – синяя или красная. Можно быть полностью в сером, а перчатки – зеленые, сумка бордовая, обувь синяя. Так расставляются акценты", – рассказал стилист.

Чтобы погоня за модными тенденциями не повлияла негативно на общий образ, Лисовец советует придерживаться нескольких правил.

  • Если аксессуары контрастные, то остальной образ должен быть однотонный.
  • Избегать чрезмерного употребления цвета.
  • В одном образе можно смешивать три принта и четыре цвета. Но только один должен быть ведущим, а остальные – приглушенные и схожих тонов.
  • Не бояться сочетать разные текстуры: шелк и шерсть, кожу и флис.

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