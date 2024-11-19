Тренды в верхней одежде сезона осень-зима 2024-2025

Несмотря на то, что трудно представить себя модным и гламурным в верхней одежде, рассчитанной на минусовую погоду, все же даже в ней можно выглядеть стильно. Так считает стилист Владислав Лисовец, сообщает Zakon.kz.

Эксперт поделился актуальными модными направлениями осени и зимы 2024-2025 годов.

Так, Лисовец советует присмотреться к предметам гардероба с выраженной плечевой линией: блузам, пиджакам и к верхней одежде – пальто, курткам и даже пуховикам, пишет NEWS.ru.

Кроме этого стилист рекомендует делать акцент на талии, выбирая или вещи такого кроя, или добавляя в образ ремни и пояса.

"Талия – это обязательно. Если плащ или кожаное пальто, то обязательно длинное и приталенное на ремне", – объяснил эксперт.

По словам Лисовца, искусственный мех до сих пор в тренде. Он советует присмотреться к моделям верхней одежды средней длины в стиле 1950-х и 1960-х. Эксперт не одобряет шубы из натурального меха. По его мнению, такие вещи старят.

"Каждая женщина должна понимать, что шуба – это плюс восемь лет к возрасту и практически не бывает вариантов, чтобы она выглядела стильно и модно. Шуба всегда выглядит громоздко, взросло и делает любую женщину такой, будто она потеряла искру внутри", – считает эксперт.

По его словам, пуховики давно перестали быть стильными. Лисовец утверждает, что они подойдут только для долгих прогулок с детьми или собаками. Он советует выбирать для городской жизни более элегантную одежду.

Что касается обуви , то Лисовец предложил покупать утонченные и женственные модели. Он рекомендует отказаться от спортивной обуви и приобрести ботильоны и тресковые широкие или узкие как чулки сапоги. Также, грубые ботинки сохраняют актуальность в этом сезоне.

Вещи по фигуре и глянцевые поверхности материалов помогут создать актуальный образ для повседневной жизни. Например, грубая или лаковая кожа.

"Вы можете взять утепленную кожаную куртку и носить ее с поясом. Причем пояс может быть не от куртки, а другой. Например, рыжий пояс на черную куртку. Мы все время следим за силуэтом", – объяснил Лисовец.

Устаревшие тренды

Лисовец назвал оверсайз устаревшим.

"Это всем надоело, оверсайза много, и это совсем неактуально. Сейчас все пиджаки, жакеты и куртки становятся приталенными", – объяснил стилист.

Кроме того, в моду возвращаются 2000-е, в частности, джинсы с сильно заниженной талией. При этом Лисовец описал людей, кому не стоит такое носить.

"Если вы внешне не изменились со времен двухтысячных: не поменяли стрижку, цвет волос, но наденете джинсы с заниженной талией, то будете выглядеть супер старомодно", – предупреждает эксперт.

Он советуют чаще обращать внимание на одежду прохожих и избегать заезженных сочетаний.

"Это чуть-чуть оверсайз пальто бежевого, розового или бледно голубого цвета, вязанная шапка, широкие джинсы и белые кеды. Это очень заезженный, популярный и массовый образ. В таком точно не стоит ходить", – считает стилист.

Еще один опасный зимний образ – укороченный пуховик, вязаная шапка и высокие узкие сапоги.

"Опять получается Снегурочка с конца 1990-х. Это прям заезженный и провинциальный образ", – объяснил Лисовец.

Трендовые аксессуары

По мнению Владислава Лисовца, если нет возможности полностью поменять гардероб, то его можно освежить актуальными акцентами. Один из таких – цветные перчатки.

По словам стилиста, перчатки, шарф, сумка и обувь могут быть абсолютно разного цвета. То же самое Лисовец советует при выборе обуви.

"Обувь мы не подбираем по цвету. Вы можете быть целиком в черном, а обувь – синяя или красная. Можно быть полностью в сером, а перчатки – зеленые, сумка бордовая, обувь синяя. Так расставляются акценты", – рассказал стилист.

Чтобы погоня за модными тенденциями не повлияла негативно на общий образ, Лисовец советует придерживаться нескольких правил.

Если аксессуары контрастные, то остальной образ должен быть однотонный.

Избегать чрезмерного употребления цвета.

В одном образе можно смешивать три принта и четыре цвета. Но только один должен быть ведущим, а остальные – приглушенные и схожих тонов.

Не бояться сочетать разные текстуры: шелк и шерсть, кожу и флис.

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