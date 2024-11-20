Время веселиться: гороскоп на 20 ноября

Астрологи составили гороскоп на 20 ноября 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен. Там, где царят эмоции, логика не властна. Спонтанность чьих-то решений сегодня может здорово поломать вам планы. Будьте внимательны, выбирая человека, на которого собираетесь понадеяться.

Телец. Сегодняшний день идеален для плодотворной и приносящей моральное удовлетворение деятельности. Предупредите родных заранее, вы наверняка задержитесь сегодня.

Близнецы. Этот городишко, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства для деятельности поистине безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни.

Рак. Сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком.

Лев. Позвольте себе насладиться тем, чего вы уже достигли прежде, чем рваться вперед и ввысь, будучи подгоняемым амбициями. Тот факт, что что-то далось вам слишком легко, нисколько не уменьшает ценности полученного. Можете гордиться собой.

Дева. Избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым.

Весы. Вот-вот должно произойти какое-то крупное событие, и сегодняшний день вам придется провести в ожидании. Возьмите книжку, чтобы не скучать.

Скорпион. Окружающие слишком скоры на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, посему можно не слишком на них ориентироваться. Какая вам разница, что говорят другие, вы-то уверены, что делаете все именно так, как надо.

Стрелец. Сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте понапрасну, положитесь на здравый смысл близких.

Козерог. Ваша сила растет. Сегодня все будет подчиняться вашему слову и даже взгляду. Хороший день для занятий телекинезом.

Водолей. Сколь бы странными не казались идеи посещающие вашу, а также окрестные головы, ни одна из них не должна быть отброшена без тщательнейшего рассмотрения. Сегодня у вас есть шанс найти в этом пепле истинную жемчужину.

Рыбы. Время веселиться! Проведите этот день в компании добрых друзей. Серьезные дела лучше отложить на завтра.

На днях Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым судьба преподнесет подарки до конца года.