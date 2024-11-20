Как распознать фейк-новости

В век цифровых технологий и разгула инфоманипуляторов очень важно быть настороже, чтобы не принять ложную информацию за "золотую монету" и самим не стать помощником распространителей фейков, сообщает Zakon.kz.

Так, Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy назвал пять шагов, которые помогут отличить правду от ложного вброса.

Проверяйте источник

Официальные медиа, авторитетные журналисты и проверенные эксперты всегда указывают конкретные факты. Незнакомые сайты или "новости" без подписи – повод насторожиться.

Ищите подтверждения

Если информация важная, она будет освещена сразу на нескольких платформах. Фейк часто существует только в одном "заброшенном уголке интернета".

Проверяйте даты и детали

Фейки часто используют старые события, выдавая их за новые. Всегда обращайте внимание на даты публикаций и контекст.

Берегитесь громких заголовков

Если новость звучит слишком шокирующе или невероятно, это может быть сигналом манипуляции.

Факт-чекинг – ваш друг

Используйте платформы для проверки информации, такие как Snopes, FactCheck или официальные источники.

Фейки не только вводят в заблуждение, но и подрывают доверие, отмечают авторы канала.

Например, несколько месяцев в Казнете гуляла рассылка о том, что неизвестные ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции. Якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию. Между тем в самом МВД эту информацию опровергли.