Как распознать фейк-новости
Так, Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy назвал пять шагов, которые помогут отличить правду от ложного вброса.
Проверяйте источник
Официальные медиа, авторитетные журналисты и проверенные эксперты всегда указывают конкретные факты. Незнакомые сайты или "новости" без подписи – повод насторожиться.
Ищите подтверждения
Если информация важная, она будет освещена сразу на нескольких платформах. Фейк часто существует только в одном "заброшенном уголке интернета".
Проверяйте даты и детали
Фейки часто используют старые события, выдавая их за новые. Всегда обращайте внимание на даты публикаций и контекст.
Берегитесь громких заголовков
Если новость звучит слишком шокирующе или невероятно, это может быть сигналом манипуляции.
Факт-чекинг – ваш друг
Используйте платформы для проверки информации, такие как Snopes, FactCheck или официальные источники.
Фейки не только вводят в заблуждение, но и подрывают доверие, отмечают авторы канала.
Например, несколько месяцев в Казнете гуляла рассылка о том, что неизвестные ходят по квартирам и выдают себя за сотрудников полиции. Якобы они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им надо проверить удостоверения личности и снять биометрию. Между тем в самом МВД эту информацию опровергли.