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До 80 тысяч тенге: казахстанцев начали штрафовать за распространение фейков о паводках

Казахстанцев начали штрафовать за распространение фейков о паводках , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 13:38 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана 30 апреля рассказали, как наказывают распространителей фейков о паводках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным официального представителя МВД Шынгыса Алекешева, всего с момента объявления режима ЧС, связанного со сложной паводковой обстановкой, за распространение ложной информации было возбуждено два уголовных дела в Мангистауской и Костанайской областях. По обоим фактам вынесено постановление на проведение психолого-филологической и фонетической экспертизы.

По административным правонарушениям было выявлено 13 фактов. Так, 14 апреля житель Атырауской области в WhatsApp записал аудиозапись о том, что паводковая ситуация в регионе ухудшается и Атыраускую область ждет затопление, за что был привлечен к административной ответственности по ст. 456-2 ч. 3 КоАП "Размещение распространение ложной информации". Штраф составил 10 МРП – 36 920 тенге.

Также 14 апреля житель Петропавловска в TikTok разместил фейковую видеозапись с обращением для жителей города о том, что в подтопленном районе Подгора появились волки и кабаны. За это был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 10 МРП.

15 апреля житель Актау в WhatsApp опубликовал пересланное видео и сообщение о том, что 11 апреля в село Махамбет Махамбетского района прибыли порядка 300 военнослужащих и попытались разрушить дамбу, построенную местными жителями. За это был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 20 МРП – 73 840 тенге.

16 апреля еще одна жительница Петропавловска в TikTok разместила видео о гибели двух детей во время паводков в Северо-Казахстанской области, что не соответствовало действительности. За содеянное получила штраф в размере 20 МРП.

20 апреля жительница Петропавловска в WhatsApp отправила звуковое сообщение о том, что работники школ, где расположены эвакуационные центры, забирают себе вещи из гуманитарной помощи. За распространение заведомо ложной информации получила штраф 10 МРП.

Подобный случай зафиксировали 21 апреля также в Петропавловске. В TikTok житель опубликовал видеозапись о хищении гуманитарной помощи волонтером. За это ему назначили штраф в размере 20 МРП.

22 апреля еще один житель Петропавловска в Instagram разместил ложную информацию о том, что на Сергеевском водохранилище перелив составил 4 метра. За содеянное получил штраф в размере 10 МРП.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали о новой схеме мошенников, которые звонят гражданам страны и просят продиктовать код из SMS якобы для подтверждения того, что человек состоит в списках пострадавших от паводков.

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