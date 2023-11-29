Кошки и собаки: как помочь домашним питомцам подготовиться к зиме

К зиме организм домашних животных перестраивается. Их иммунитет падает, появляется сонливость и лишний вес. Чтобы без последствий пережить зиму, Zakon.kz предлагает разобраться, как помочь питомцам подготовиться к холодам.

Как домашние животные готовятся к зиме. Перед началом зимы чаще вычесывайте домашнее животное, если у него есть шерсть. Тем самым вы помогаете питомцу сбросить летнюю и нарастить зимнюю теплую шерсть. Плюс шерсть не попадает в желудок животного и на мебели и вещах ее гораздо меньше. Делать это нужно как минимум раз в неделю, а лучше – 2-3 раза в неделю. Если не делать это регулярно, у длинношерстных животных могут появиться колтуны, удаление которых неприятно питомцам.

Витамины. Домашние животные, как мы, нуждаются в витаминах. Сейчас есть множество разработанных ветеринарами добавок в пищу и полезных микроэлементов. Это витаминизированные лакомства, порошки в капсулах, добавки в корм и таблетки. После системного применения у собак и кошек улучшается пищеварение, поднимается иммунитет и приходит в порядок состояние шерсти. Рекомендуем это делать заранее, так как у витаминов есть накопительный эффект.

Прогулка зимой. Что касается зимних прогулок и активностей в осенний период, после каждого выхода на улицу нужно обрабатывать лапы питомцев или промывать их, также насухо вытирать животное. Потому что иногда зимой дороги и улицы покрывают химикатами из-за гололеда, которые могут разъедать их кожу. Для комфорта можно приобрести специальную зимнюю обувь, свитера и куртки-комбинезоны для животных, чтобы они не простудились в сильные морозы. Подбирать ее нужно точно по размеру, чтобы они не сковывали движение животного. К слову, собакам желательно при прогулке активней двигаться, чтобы поддерживать температуру тела.

Питание. Еще одно предложение на тему подготовки животных к зиме – это сбалансированное питание. Собаки, которые много времени проводят на улице, как и люди, нуждаются в высококалорийном питании. Кошки же, наоборот, при холодах больше времени проводят дома, поэтому нужно контролировать их питание, чтобы они не набрали лишний вес. Чтобы домашние животные правильно расходовали энергию и не заработали ожирение, помогайте питомцу больше двигаться, водите на специальную площадку для дрессировки, кидайте игрушки или играйте с лазерами.

Остерегайтесь травм. В летний период на улице меньше опасностей, а во время гололеда животное может поскользнуться и подвернуть лапы. Поэтому необходимо следить, как и где ходит питомец, так как они не могут сказать, что у них и где болит, а травму можно обнаружить не сразу.

Утеплите будку. Когда собаки живут на улице, подготовка животных к зиме должна начинаться осенью. Будку, где спит питомец, необходимо утеплить изнутри и постелить пенопласт или покрывало. При этом использовать тот стойкий к влаге материал или ткань, которая не пропускает холод и хранит тепло. Кроме того, можно поставить электрический обогреватель, но здесь нужно быть аккуратным, чтобы не произошло замыкание. Если во дворе есть помещение, предоставьте собаке отдельное место для зимовки.