Как накрыть стол к Новому году по правилам Змеи

До наступления 2025 года осталось чуть больше месяца. Он пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Тем, кто трепетно относится к праздничному меню, следует сделать акцент на натуральных и свежих продуктах, избегая полуфабрикатов и излишне калорийных блюд, сообщает Zakon.kz.

Что должно быть на столе

Для праздничного стола подойдут легкие закуски и гарниры из свежих овощей, зелени и рыбы. Особенно рекомендуют уделить внимание минимализму и простоте в оформлении блюд.

Кроме того, любителям избыточного количества специй и приправ стоит остановиться.

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Для десерта лучше выбрать легкие фруктовые тарелки или нежные муссы.

Чего стоит избегать

Стоит отказаться от полуфабрикатов и замороженных продуктов. Также в эту ночь обойдитесь без фасоли и чечевицы.

И не забудьте пренебречь жирными и калорийными блюдами. Как отмечено в публикации издания "Стерлеград", в большей степени это касается тортов с масляным кремом.

Фото: pixabay

В заключении дан главный совет:

"Старайтесь готовить блюда собственноручно, вкладывая в процесс заботу и тепло".

Многие верят: чтобы расположить к себе символ года, нужно подобрать правильный наряд. Эксперты уже собрали основные оттенки, которые подойдут для встречи года Змеи, а также цвета, которых стоит избегать.