Как накрыть стол к Новому году по правилам Змеи
Что должно быть на столе
Для праздничного стола подойдут легкие закуски и гарниры из свежих овощей, зелени и рыбы. Особенно рекомендуют уделить внимание минимализму и простоте в оформлении блюд.
Кроме того, любителям избыточного количества специй и приправ стоит остановиться.
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Для десерта лучше выбрать легкие фруктовые тарелки или нежные муссы.
Чего стоит избегать
Стоит отказаться от полуфабрикатов и замороженных продуктов. Также в эту ночь обойдитесь без фасоли и чечевицы.
И не забудьте пренебречь жирными и калорийными блюдами. Как отмечено в публикации издания "Стерлеград", в большей степени это касается тортов с масляным кремом.
Фото: pixabay
В заключении дан главный совет:
"Старайтесь готовить блюда собственноручно, вкладывая в процесс заботу и тепло".
Многие верят: чтобы расположить к себе символ года, нужно подобрать правильный наряд. Эксперты уже собрали основные оттенки, которые подойдут для встречи года Змеи, а также цвета, которых стоит избегать.