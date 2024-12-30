Как задобрить Зеленую Деревянную Змею в 2025 году
Фото: pixabay
2025 год по восточному календарю пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи – символа мудрости, изящества и скрытой силы. Астролог и таролог Марианна Басс рассказала, как привлечь удачу, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, следует учитывать ее предпочтения в украшении дома, одежде и обрядах, пишет Rambler.
Украшение дома
- Цвета: зеленый, золотистый, коричневый, серебристый.
- Декор: растения, деревянные элементы, фигурки змей.
- Елка: украсьте в зеленых оттенках, добавьте натуральные материалы.
Новогодний стол
- Подношение: оставьте тарелку с зеленью, орехами или фруктами – символ уважения к Змее.
- Сервировка: деревянные элементы подчеркнут стихию года.
- Напитки: натуральные, без излишеств.
Одежда и аксессуары
- Цвета: зеленый, золотой, коричневый.
- Материалы: натуральные ткани – шелк, лен, хлопок.
- Аксессуары: украшения из дерева или с изображением змеи.
Подарки
- Тематика: фигурки, аксессуары или изделия с символом змеи.
- Материалы: дерево, упаковка в зеленых и золотистых тонах.
Ритуалы
- Благодарность: напишите, за что благодарны уходящему году, и сожгите бумагу, отпуская ненужное.
- Очищение дома: проведите генеральную уборку, зажгите восковые свечи и проветрите жилище.
- Примирение: зажгите свечу и произнесите слова о единстве с близкими.
- Медитация: сосредоточьтесь на целях под свет зеленой свечи, визуализируя успех.
- Монетка на удачу: заговорите золотистую монету и носите ее весь год как талисман.
Соблюдая эти рекомендации, вы создадите гармонию и привлечете благополучие в 2025 году.
О том, какие растения должны быть в доме в год Змеи 2025, чтобы обогатиться, можно узнать здесь.
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