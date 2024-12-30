Как задобрить Зеленую Деревянную Змею в 2025 году

2025 год по восточному календарю пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи – символа мудрости, изящества и скрытой силы. Астролог и таролог Марианна Басс рассказала, как привлечь удачу, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, следует учитывать ее предпочтения в украшении дома, одежде и обрядах, пишет Rambler.

Украшение дома

Цвета: зеленый, золотистый, коричневый, серебристый.

Декор: растения, деревянные элементы, фигурки змей.

Елка: украсьте в зеленых оттенках, добавьте натуральные материалы.

Новогодний стол

Подношение: оставьте тарелку с зеленью, орехами или фруктами – символ уважения к Змее.

Сервировка: деревянные элементы подчеркнут стихию года.

Напитки: натуральные, без излишеств.

Одежда и аксессуары

Цвета: зеленый, золотой, коричневый.

Материалы: натуральные ткани – шелк, лен, хлопок.

Аксессуары: украшения из дерева или с изображением змеи.

Подарки

Тематика: фигурки, аксессуары или изделия с символом змеи.

Материалы: дерево, упаковка в зеленых и золотистых тонах.

Ритуалы

Благодарность: напишите, за что благодарны уходящему году, и сожгите бумагу, отпуская ненужное.

Очищение дома: проведите генеральную уборку, зажгите восковые свечи и проветрите жилище.

Примирение: зажгите свечу и произнесите слова о единстве с близкими.

Медитация: сосредоточьтесь на целях под свет зеленой свечи, визуализируя успех.

Монетка на удачу: заговорите золотистую монету и носите ее весь год как талисман.



Соблюдая эти рекомендации, вы создадите гармонию и привлечете благополучие в 2025 году.

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