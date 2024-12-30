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Как задобрить Зеленую Деревянную Змею в 2025 году

Новый год, 2025 год, Новый год 2025, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 23:43 Фото: pixabay
2025 год по восточному календарю пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи – символа мудрости, изящества и скрытой силы. Астролог и таролог Марианна Басс рассказала, как привлечь удачу, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, следует учитывать ее предпочтения в украшении дома, одежде и обрядах, пишет Rambler. 

Украшение дома

  • Цвета: зеленый, золотистый, коричневый, серебристый.
  • Декор: растения, деревянные элементы, фигурки змей.
  • Елка: украсьте в зеленых оттенках, добавьте натуральные материалы.

Новогодний стол

  • Подношение: оставьте тарелку с зеленью, орехами или фруктами – символ уважения к Змее.
  • Сервировка: деревянные элементы подчеркнут стихию года.
  • Напитки: натуральные, без излишеств.

Одежда и аксессуары

  • Цвета: зеленый, золотой, коричневый.
  • Материалы: натуральные ткани – шелк, лен, хлопок.
  • Аксессуары: украшения из дерева или с изображением змеи.

Подарки

  • Тематика: фигурки, аксессуары или изделия с символом змеи.
  • Материалы: дерево, упаковка в зеленых и золотистых тонах.

Ритуалы

  • Благодарность: напишите, за что благодарны уходящему году, и сожгите бумагу, отпуская ненужное.
  • Очищение дома: проведите генеральную уборку, зажгите восковые свечи и проветрите жилище.
  • Примирение: зажгите свечу и произнесите слова о единстве с близкими.
  • Медитация: сосредоточьтесь на целях под свет зеленой свечи, визуализируя успех.
  • Монетка на удачу: заговорите золотистую монету и носите ее весь год как талисман.

Соблюдая эти рекомендации, вы создадите гармонию и привлечете благополучие в 2025 году.

О том, какие растения должны быть в доме в год Змеи 2025, чтобы обогатиться, можно узнать здесь

Айсулу Омарова
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