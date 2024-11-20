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Магия чисел: стоит ли планировать свадьбу на 25 мая 2025 года

свадьба числа, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 16:38 Фото: Zakon.kz/Михаил Ионов
Некоторые пары уверены: магия чисел поможет скрепить их семейный союз. Для них выбор даты свадьбы, например, 25 мая 2025 года – это не просто формальность, а важный символический шаг. Так стоит ли следовать моде или не заморачиваться с цифрами, сообщает Zakon.kz.

Особый день

Духовный наставник и мистик звука Юлий Котов подчеркивает, что дата 25 мая 2025 года имеет особое значение.

Если сложить числа, мы получаем две семерки (2 + 5 = 7). Это сочетание, утверждает эксперт,  открывает возможности для духовного роста и трансформации в отношениях.

"Пары, которые выберут этот день для вступления в брак, могут столкнуться с необходимостью изменения, переосмысления и даже обнуления предыдущего опыта совместной жизни. Это может стать началом новой главы, где партнеры будут стремиться к духовному развитию и избегать конфликтов, которые могут разрушить их союз".Юлий Котов

Впрочем, продолжает он, не все так однозначно.

С точки зрения материального благополучия, как отмечено в публикации издания ftimes.ru, 25 мая не самый удачный выбор.

К примеру, если сложить все числа этой даты (2 + 5 = 7, 7 + 5 = 12, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 5 = 5), итоговое число – пять.

В нумерологии это число считается неполным, что может означать, что дела, связанные с финансами, не всегда будут завершены успешно.

"Для пар, стремящихся улучшить свое финансовое положение, я бы рекомендовал обратить внимание на дату 25 июля 2025 года. Здесь мы видим три семерки, что символизирует достаток и стабильность".Юлий Котов

В конечном счете, счастье в браке зависит не от даты, а от усилий, которые вы оба готовы вложить в ваши отношения.

Пока 2025 год еще не наступил. Но эксперты уже рассказали, как правильно накрыть стол к Новому году. Тем, кто трепетно относится к праздничному меню, следует сделать акцент на натуральных и свежих продуктах, избегая полуфабрикатов и излишне калорийных блюд.

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