Когда наряжать елку, чтобы стать успешным и богатым в 2026 году

Эксперты советуют украшать елку в особые даты. Магия чисел поможет исполнить мечты, и важно не упустить момент. Впрочем, психологи призывают не торопиться. Так когда же сделать обстановку ярче, чтобы самому не "перегореть" до боя курантов? Zakon.kz поговорил со специалистами.

До Нового года остается меньше месяца. Настал период, за который предстоит все успеть: завершить дела, купить подарки и, конечно, нарядить главный атрибут зимнего праздника.

Испокон веков считается, что новогодняя елка задает настроение на целых 12 месяцев. Надо правильно подобрать не только украшения, но и день, когда превратить зеленую красавицу в сверкающее загляденье.

У кого-то ели засияли игрушками и огнями еще в ноябре. А вот в семье алматинки Марии Семаковой исторически сложилась традиция заниматься праздничным оформлением строго 31 декабря.

"Мы живем в частном доме и ставим елку во дворе утром 31 декабря. У нас с мужем трое маленьких детей, мы все вместе выходим на улицу и совместными усилиями украшаем новогоднее дерево. Таким образом, мы дружно заряжаемся праздничным настроением со спокойной душой, зная, что большинство дел выполнено. А на следующее утро дети радостно распаковывают подарки, которые им под елкой в ночь на 1 января оставляют Дед Мороз со Снегурочкой", – рассказала Мария.

Когда же все-таки ставить елку

Одни руководствуются личными предпочтениями, другие – древними поверьями. К примеру, по старославянским обычаям, чтобы защитить дом от невзгод, наряжать ель нужно 21 декабря, в день зимнего солнцестояния.

Специалисты, опираясь на нумерологию и астрологические прогнозы, выделяют в декабре 2025-го несколько дней, обладающих сильной энергией. Говорят, если ставить елку в определенные даты, можно приманить удачу, успех на работе или личное счастье. В соцсетях часто попадаются вот такие рекомендации.

С некоторыми советами согласны эксперты. Астролог Гульмира Махметова разработала свой календарь привлечения конкретных благ. Специалист сообщила: подходящий период для новогоднего декорирования помещений начинается сегодня.

"Для активации удачи Лошади подходят дни с легкой, свободной и яркой энергией. Хорошие даты – это 5-6 декабря: растущая Луна, сильная энергия старта. Гармоничные дни, подходящие для домашних ритуалов, – 8-9 декабря. 17-18 декабря – благоприятные даты для финансовых тем. 26-27 декабря – дни завершения цикла, хорошо "запечатывать" год. 29 декабря – отличный день для любви, отношений, личного счастья", – отметила астролог Махметова.

Когда не стоит украшать ель

Оказывается, есть дни, когда лучше воздержаться от украшения елки. Эти даты астролог Махметова нам тоже назвала:

1 декабря – слабая энергия.

10 декабря – нестабильный день.

15 декабря – внутренняя борьба, дисбаланс.

19-20 декабря – полнолуние: эмоциональный шторм.

22-25 декабря – спад энергии и перегруз.

31 декабря – можно, но считается суетным и неудачным для начала чего-то нового.

С точки зрения психологии, универсального правила нет, отмечают специалисты. Они рекомендуют довериться сердцу и учесть свое эмоциональное состояние. Те, кто ставит ель в октябре, ноябре или самом начале декабря, удлиняют себе срок ожидания праздника. Хорошо это или плохо, решать вам.

"Это может хорошо работать на тех, кому нужна дополнительная опора, чувство стабильности, уюта, хорошее настроение. Потому что новогодняя атрибутика повышает уровень дофамина и создает ощущение предвкушения чего-то радостного, интересного, которое само по себе поддерживает эмоциональное состояние. Однако праздничная обстановка, созданная заранее, может служить как точкой опоры, так и усталости. Если человек к декабрю эмоционально устал, и он сильно чувствителен сейчас к внешним стимулам или переживает стресс, то ранняя елка может "выжечь" эффект новизны и привести к снижению чувствительности ближе к празднику. И тут возникает вопрос: Стоит ли торопиться? Я думаю, что не стоит", – поделилась экспертным мнением телесно-ориентированный психотерапевт Елена Сопилиди.

Фото: freepik

Наряженная елка должна показывать готовность хозяина дома к Новому году. Но если у вас набралось дел до конца декабря, а попасть в зимнюю сказку хочется пораньше, то нужно ориентироваться не на даты, а на привычки вашей семьи. Ведь Новый год – семейный праздник, который позволяет хотя бы на мгновения вернуться в детство.

"Человеку привычнее так, как делали в его семье в детстве. Если у вас, ваших родителей всегда было принято наряжать елку в начале декабря, то для психики это считается нормой. А если украшали за неделю до Нового года, то психике будет удобнее так. Надо поступать не как все, а как комфортно вам. Вообще не нужно относиться к украшению елки, как к обязанности. Можно отнестись к этому как к простому ритуалу и наряжать в спокойствии, с музыкой, со вкусными ароматами, с предвкушением чего-то нового и чудесного. Тогда елка действительно дает ресурс. А если воспринимать как обязанность, это может отнимать ресурс", – поясняет психолог Елена Сопилиди.

Эксперты сходятся во мнении: главное – не дата, а личный настрой и искренние эмоции. Понравились идеи привлечения каких-либо благ – выберите одно из рекомендованных чисел. А если важнее присутствие родственников, подстройтесь под их график. Когда бы вы ни установили елку, этот момент наполнит ваш дом радостью, и праздник станет по-настоящему волшебным.

Откуда взялась традиция наряжать елку

Ритуал зародился в Германии в начале XVI века. Первоначально деревья украшали в лесах, а потом их стали приносить домой. Так появился новогодний и рождественский обычай, который со временем распространился по всему миру.

Символ 2026 года – Красная Огненная Лошадь, представляющая собой энергию, движение и процветание. Чтобы заручиться ее поддержкой, необходимо продумать убранство. По словам астрологов, актуальны украшения в форме лошадок, подков и звезд. Отлично подойдут изделия из дерева и кожи. Цвет предпочтителен красный.

Ставить елку в преддверии 2026 года советуют на южной, восточной или юго-восточной стороне дома. А постелить под праздничную ель рекомендуется солому. Такие условия помогут добиться расположения календарного скакуна, уверены специалисты.