Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными

Австралийские исследователи выяснили, почему так много людей влюбляются в кого-то, кто на несколько лет старше или младше их самих. Оказалось, что этот фактор может влиять на счастье в отношениях, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, исследование показало, что пары с большой разницей в возрасте скорее теряют удовлетворенность отношениями в первые шесть-десять лет брака, чем пары почти ровесников.

"Самые гармоничные отношения и высокий уровень удовлетворенности от них, чаще встречается среди пар, где разница в возрасте составляет от одного до трех лет", – сообщают психологи.

При этом удовлетворенность отношениями несколько снижается в союзах у пар с разницей от четырех до шести лет. Также этот показатель продолжает снижаться для мужчин и женщин с разницей в возрасте от семи и более лет.

"Исследования указывают на то, что во многих культурах разница в возрасте от одного до трех лет считается идеальной, но некоторые эксперты предполагают, что даже отношения с разницей в возрасте менее 10 лет принесут больше удовольствие. Тем не менее, цифры редко рассказывают полную историю, когда речь идет о любви. Можно быть гораздо старше или младше своего партнера и иметь именно те отношения, которые вам подходят", – пишет издание.

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