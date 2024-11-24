Можно ли назвать изменой флирт в социальных сетях – мнение психолога

С небывалой распространенностью социальных сетей в психологии появился негласный термин — "микроизмена". При этом специалисты считают, что переписка и флирт в интернете могут угрожать отношениям, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на отсутствие прямых действий, которые можно трактовать как предательство, указанное поведение несет ряд серьезных рисков.

О причинах и последствиях микроизмены рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" эксперт в области психологии Роман Цветков.

Микроизмена – термин, применяющийся для описания незначительных действий и форм поведения, которые могут расцениваться как неверность в отношениях даже без физической измены.

"Яркими примерами считаются флирт в соцсетях, сокрытие переписки с кем-либо или установление эмоциональной связи с конкретным человеком. Несмотря на то что для многих людей подобные жесты и реакции выглядят незначительными, они подрывают доверие и вызывают у второй стороны неуверенность в имеющихся отношениях", – говорит специалист.

Он отмечает, что чаще всего люди идут на микроизмену из-за чувства неудовлетворенности реальной жизнью и ради получения острых ощущений. С одной стороны, нет ничего запретного в том, чтобы лайкнуть чье-то фото или написать под ним красноречивый комментарий, с другой, вы получаете определенные эмоции, вступая в, казалось бы, невинную переписку или даже "перестрелку" смайликами с незнакомым или знакомым человеком. По мнению эксперта, это дает ощущение некой встряски и помогает почувствовать себя интересной личностью, а формат таинственности и секретности дополнительно интригует.

"И если раньше микроизменой могло быть только поведение, происходящее в режиме офлайн, то теперь благодаря современным технологиям мы можем поступать так, не выходя из дома – через социальные сети и гаджеты", – резюмирует Цветков.

Он отмечает, что микроизмена сама по себе не является изменой, но часто оказывается первой ступенькой на пути к ней.

"Раз за разом, перешагивая определенную грань, однажды вы можете с удивлением заметить, что готовы к следующему уровню. Сегодня речь идет о тайной переписке или волнующих "переглядках", а завтра можно отправиться на свидание при наличии постоянного партнера. Микроизмена всегда подрывает доверие между влюбленными, расшатывая эмоциональную связь".

Психолог предупреждает – принято считать, что легкий флирт на стороне не помешает и способен освежить застоявшиеся отношения, но на практике последствия нередко оказываются куда более серьезными. Он подчеркивает, что микроизмена не всегда заканчивается предательством, но ответить на вопрос, в какой ситуации окажетесь именно вы, невозможно.

"Важное значение имеет то, как каждый в паре относится к таким вещам, ведь то, что является табу для одних людей, может быть довольно приемлемым для других. Так или иначе, необходимо обсуждать границы с близким человеком и взаимные ожидания, чтобы избежать недоразумений, но даже при указанном условии заходить на опасную территорию нежелательно".

Эксперт советует, если при наличии второй половинки вы все равно ощущаете потребность в неоднозначном поведении, необходимо разобраться с причинами. В большинстве случаев осознание приходит тогда, когда мы задаем себе честные вопросы и пытаемся проанализировать, чего не хватает в отношениях.

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