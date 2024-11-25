Рыбам пора действовать, а Девам заняться собой: что ждет каждый знак зодиака на этой неделе

Российский астролог Анна Артемьева составила гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря для каждого знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

У вас появятся прекрасные условия для амурных побед. Одинокие Овны встретят вторую половину, а семейные представители этого знака наконец отвлекутся от бытовых забот и насладятся романтикой. На работе будьте настороже: конкуренты захотят вас подсидеть. Не бойтесь идти на конфликт и отстаивать свои интересы.

Телец

Отложите масштабные начинания: предстоит неудачный период для поиска новой работы и реализации финансовых сделок. Вместо штурма очередной высоты, лучше сохранить имеющееся материальное положение и решить мелкие проблемы в офисе. Поэтому не думайте о будущем и спокойно занимайтесь текущими задачами.

Близнецы

Худшее решение для Близнецов – сидеть без дела. Поэтому поднимайтесь с кровати и действуйте! На предстоящей неделе появится возможность увеличить доход и найти новые полезные связи. Чаще проявляйте инициативу и берите на себя ответственность.

Рак

Пора поднажать в деловой сфере: организуйте крупный проект или доведите до конца старые договоренности. В финансовом плане придется экономить и отложить серьезные покупки, ожидаются внеплановые расходы. В личной жизни чаще прислушивайтесь к партнеру, тогда ненужных конфликтов удастся избежать.

Лев

Лев рискует оказаться в центре разборок. Чтобы минимизировать ссоры, дистанцируйтесь от склочных людей и следите за своими словами. Любая неосторожная фраза будет использована против вас. В личных делах чаще идите на компромиссы, избегая категоричности с обеих сторон (вашей и партнера). Помните: сейчас нужно договариваться.

Дева

Девы стали слишком раздражительны. Аккуратнее, в порыве эмоций вы можете обидеть близких, поэтому сейчас важно дозировать общение с окружающими. Причина такой вспыльчивости проста: вы долго заботились о других, а про себя забыли. Пора наверстывать упущенное. Совершайте приятные покупки, чаще отдыхайте или, наоборот, начните воплощать давние задумки.



Весы

На Весов может нахлынуть апатия. Возможно, вы соскучились по ярким впечатлениям – пора это исправлять! Ведь наступает благоприятный период для свершений. Знакомьтесь с новыми людьми, тогда ваша жизнь обязательно окрасится неоновыми красками.

Скорпион

Не надейтесь на счастливый случай, чтобы достигнуть желаемого. Хорошая новость: при должном трудолюбии вы быстро достигните впечатляющих результатов в карьере и финансах. В личных делах появится легкое недопонимание: не замалчивайте обиды, садитесь за стол переговоров. Обещаем, вы обязательно уладите все разногласия.

Стрелец

Представится возможность подтянуть профессиональные навыки, поэтому советуем посвятить ближайшую неделю саморазвитию. Не переживайте, полученные знания скоро пригодятся. На личном фронте сохранится спокойная обстановка, но в конце недели возникнут небольшие проблемы с родственниками. Сохраняйте спокойствие и помните: эти трудности удастся быстро решить.

Козерог

Внешние обстоятельства могут помешать вашим планам. Не поддавайтесь влиянию малознакомых товарищей и отложите старт рискованных проектов. Важный нюанс: такая осторожность касается только работы. В личной жизни можно немного расслабиться и делегировать часть бытовых дел заботливым родственникам, вам с радостью помогут.

Водолей

Лучше повременить с лидерскими амбициями и сосредоточиться на работе в команде. Главное, окружите себя надежными людьми и в случае ошибок не занимайтесь поиском виноватых – лишние разборки ни к чему. В амурных делах отложите активные мероприятия и посвятите время друг другу. Уютные вечера в компании второй половины точно пойдут на пользу отношениям.

Рыбы

Всю предстоящую неделю Рыбы будут в отличной форме. Самое время осуществлять намеченные планы. В финансовых делах тоже улыбнется удача: смело воплощайте крупные сделки, сейчас такая активность приветствуется. В личной жизни наступит этап переоценки ценностей. Прислушивайтесь к интуиции и не бойтесь принимать решения. Знайте, что будущее зависит только от вас.

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