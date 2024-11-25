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Наиболее полезный завтрак для школьника: врач перечислила продукты

Наиболее полезный завтрак для школьника: врач перечислила продукты, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:06 Фото: unsplash
Российский врач Елена Позднякова рассказала, какой завтрак позволит обеспечить ребенку энергию для учебы и жизнедеятельности, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости она рассказала, что на завтрак полезны продукты, содержащие достаточно большое количество белка.

"Белок – это энергия и строительный материал. Энергия нужна для жизнедеятельности, для того, чтобы заниматься на уроках и усваивать новый материал. Белок как строительный материал нужен еще для растущего организма, потому что из него строятся все органы и ткани. Белок у нас содержит творог, яйца, сыр и молочные продукты", – отметила Елена Позднякова.

Врач подчеркнула, что наиболее полезным завтраком для школьника будут творог или сырники, яйца или омлет, а также каши, в том числе с добавлением масла, содержащего в себе не только белок, но и необходимые жиры, Омега-3.

"Не нужно забывать, что и в кашах также содержится достаточно большое количество белка. Школьникам рекомендуется гречневая, геркулесовая или рисовая каши. Тем более, что с ними часто употребляется кусочек масла, молоко, а это тот же белок и необходимые жиры, Омега-3", – заключила Елена Позднякова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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