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Житель Чувашии едва не ослеп при пересадке растения дома

мужчина едва не ослеп, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 19:57 Фото: rastenievod.com
Житель Чувашии обратился за медицинской помощью после того, как, по его словам, он пересаживал вместе с супругой цветы. В какой-то момент ему в глаз попал сок молочая комнатного, что и стало причиной нарушения зрения, сообщает Zakon.kz.

По информации Минздрава республики, жидкость данного растения может не только вылечить многие болезни, но и нанести вред здоровью. Попадание сока на открытые участки кожи приводит к ожогам, а его употребление внутрь – к отравлению.

В ведомстве напомнили, что выращивать и обрабатывать молочай нужно к особой осторожностью. Сумели ли врачи помочь пострадавшему, который пренебрег этим правилом, не уточняется.

Ранее сообщалось, какие цветы лучше не держать дома и по каким причинам.

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