Год Зеленой Деревянной Змеи: чего ждать от 2025-го

По восточному календарю 2025 год будет во власти Змеи – мудрой, изворотливой и умеющей адаптироваться к любой ситуации. Что следует знать о наступающем периоде длиною в 12 месяцев и о том, что он нам принесет, Zakon.kz рассказала известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

Такие особенности характера символа будущего года наградят 2025-й преобразованиями и бурным течением событий. Поэтому следует прожить его по определенным правилам, чтобы ненароком не разгневать "змейку" и оградить себя от негативных событий.

Двенадцатилетний цикл китайского гороскопа включает в себя чередующихся животных-покровителей: Крысу, Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змею, Лошадь, Овцу, Обезьяну, Петуха, Собаку и Свинью. Под покровительством Змеи проходили 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 годы.

По словам нумеролога Айсулу Ахимовой, наступающий год идет под цифрой "9", а его представитель – Зеленая Деревянная Змея.

"У девятки очень много неоднозначных и противоречивых значений. Это энергия завершения всех программ – все старое отмирает и рушится. Управитель года – Марс, а это энергия огня, войн, оружия, агрессии и слома системы", – отметила специалист.

Нумеролог добавила, что комбинация "2025" связана с энергией эмоций, космичностью, скрытыми смыслами и психической нестабильностью.

Кроме того, в орбите года будет присутствовать энергия путешествий. Он будет наполнен судьбоносными знаками. Поэтому, отметила Айсулу Ахимова, в наступающем году будут полезны паломничества.

"С одной стороны, "9" несет глубину и трансформацию, прозрение, переосмысление и серьезные изменения, как внутренние, так и внешние. Иногда через обнуление. А также погружение в знания и поиск смыслов", – сказала нумеролог.

По мнению эксперта по влиянию цифр на судьбу человека, у "9" есть основные качества: сильная воля, целеустремленность, катализатор событий, смелость, характер, серьезные перемены, завершение всего предыдущего и технологический прогресс. А значит, все, что назревало ранее, в этом году даст свой энергетический выход и проявится как итог прошлого.

"Обратная сторона "9" несет в себе разрушения и агрессию: новые войны, как локальные, так и глобальные. Будет господствовать власть в электронном пространстве для коммуникаций – в соцсетях, до истерии и массовых психозов. Есть опасность распространения вирусов, жестокости, депрессии. Риск природных катаклизмов (от пожаров до наводнений и извержений вулканов), вероломства, категоричности, жестких мер и давления". Айсулу Ахимова

Год Змеи можно трактовать как переход от года Дракона, который сбросил крылья и проявил качества характера змеи. А Змея – это интуиция, мудрость и коварство, гибкость и скорость, знания и двойственность, исцеление и яд одновременно.

"Настает год больших перемен и финальных итогов. Пересмотра целей. Завершение девятилетних циклов в год Змеи произойдет как сброс старой змеиной кожи. Мощной трансформации", – отметила нумеролог.

Специалист предупредила, что у многих людей в этот период произойдет крах иллюзии. Но что бы ни происходило, эти изменения приведут к лучшему.

Чего следует придерживаться

Нумеролог порекомендовала особо внимательно относиться ко всему происходящему и принимать действительность менее эмоционально. Также как никогда кстати будет не делать поспешных выводов, не принимать импульсивных решений.

"В год Змеи много искушений. Это может привести к судам и крупным потерям, что подразумевает карма: в финансовом ли плане это будет, в межличностных отношениях, в территориальном плане или вовсе угрожает тюремным заключением". Айсулу Ахимова

2025 год – не лучший период для разводов, поскольку разрывы отношений будут иметь отягчающие последствия. Также не рекомендуется проводить свадьбы в 2025 году, особенно с конца января до начала июня.

"Браки 2025 могут привести к кармическим отработкам и урокам. Новые начинания в этом периоде должны быть более осмотрительными, и если вы не уверены в своих силах и возможностях, то лучше отложить это на 2026. Переезды также нежелательны, они произойдут сложнее, а адаптация на новом месте пройдет через кармические отработки", – сказала специалист.

По ее словам, произойдут изменения в понимании сознания людей, а разделение на "светлое" и "темное" станет еще заметнее.

При этом важно избегать коллективных эгрегоров (групповое биополе, коллективный разум. – Прим. ред.), не посещать места скопления людей, не поддаваться энергии "стадного инстинкта".

"2025-й связан с кризисом и голодом, финансовыми рисками. Не стоит спонтанно покупать акции, биткоины или золото, если вы не разбираетесь в этой теме, есть большая вероятность ошибок", – предупредила нумеролог.

Чтобы снизить такую вероятность, имеет смысл чаще проводить аскезу – добровольное голодание и отказ от одного продукта на 7, 21 или 49 дней.

По возможности в будущем году больше уделять внимание телу и занятиям спортом, добавила нумеролог.