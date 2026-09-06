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Препараты для лечения ожирения не сжигают жир: врач рассказала о действии популярных лекарств

Таблетки, лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 07:51 Фото: pexels
Врач-эндокринолог раскрыла механизм действия препаратов для лечения ожирения. Оказалось, что они не гарантируют отсутствие повторного набора веса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала ТАСС врач-эндокринолог Кристина Чепыгова, препараты не меняют физиологические механизмы раз и навсегда. Они являются частью комплексной терапии снижения массы тела.

"Ожирение является хроническим заболеванием, поэтому некоторым пациентам требуется длительная, а иногда многолетняя терапия. Необходимы силовые и аэробные нагрузки, нормализация сна, лечение апноэ сна и изменение пищевых привычек, лечение расстройств пищевого поведения, работа с психологом при необходимости", – рассказала Кристина Чепыгова.

А после отмены таких препаратов аппетит возвращается, усиливается голод, пропадает чувство насыщения, человек снова возвращается к привычному ему образу жизни, так как без препарата контролировать "новый образ жизни" очень трудно. При этом у них есть и другое действие.

"Они снижают риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности, а также уменьшают частоту развития сахарного диабета 2-го типа, заболеваний почек и печени. Также они имеют уникальный механизм действия в регуляции аппетита: снижают чувство голода, быстрее наступает и дольше сохраняется чувство сытости и уменьшается тяга к еде, уменьшаются мысли о еде, проще выдерживать снижение калорийности рациона. В этом и состоит их революционность", – добавила врач.

Но врач подчеркнула, что эти препараты не сжигают жир. Они работают, только пока их применяют.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Но, по мнению специалистов, самое сложное – не сбросить вес, а удержать заветную цифру после. Как это сделать без вреда и стресса, рассказала диетолог. На массу тела могут влиять эндокринные заболевания, некоторые лекарства, нарушения сна, психоэмоциональное состояние, возрастные и гормональные изменения, а также целый ряд других факторов.

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Камила Салкымбаева
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