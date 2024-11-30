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Каких жертв чаще всего выбирают брачные аферисты – исследование

любовь, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 12:38 Фото: pixabay
Самыми уязвимыми перед брачными аферистами оказались люди с приобретенными травмами мозга. 53% специалистов, работающих с такими пациентами, рассказали, что их клиенты сталкивались с кибермошенничеством, причем чаще всего – с романтическими аферами, сообщает Zakon.kz.

К таким выводам пришли ученые из Австралии и Новой Зеландии. О результатах сообщает портал The Conversation.

Мошенники, создающие фальшивые отношения ради доверия и денег, ежегодно обманывают тысячи людей. В 2023 году только в Австралии такие схемы нанесли ущерб в размере 201 миллиона австралийских долларов. Однако для жертв потеря денег часто не так болезненна, как эмоциональный удар, сопровождающий разоблачение обмана.

"Травмы мозга могут снижать когнитивные способности, замедлять обработку информации и затруднять распознавание так называемых "красных флагов" – признаков потенциальных проблем в отношениях. Кроме того, такие люди часто испытывают одиночество и стремятся к вниманию, что делает их более уязвимыми к манипуляциям", – отметили специалисты.

Разоблачение обмана часто вызывает у жертв чувство стыда и смущения. В некоторых случаях их доступ к деньгам или интернету для защиты от мошенников ограничивают родственники или опекуны, что лишь усугубляет эмоциональную травму.

Чтобы защитить близких, ученые советуют обращать внимание на следующие признаки: появление "виртуального возлюбленного", неожиданные крупные покупки или кредиты, повышенная скрытность в интернете. Обсуждать непростую тему рекомендуют с заботой и терпением.

Специалисты подчеркивают, что ответственность за мошенничество всегда лежит на преступнике, а открытый диалог и внимание помогут уберечь близких от опасных знакомств.

Ранее жительница Шымкента доверилась мошеннику, который в интернет-переписке выдавал себя за ее ухажера, и теперь вынуждена выплачивать многомиллионные кредиты.

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