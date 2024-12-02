Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Не вступайте в авантюры: гороскоп на 2 декабря

Гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 07:50 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп на 2 декабря 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен. Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью и день можно будет считать прожитым не зря.

Телец. Сегодня вам мила будет любая компания. Постарайтесь быть милы и ей.

Близнецы. У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен. Развлекитесь.

Рак. Вы приближаетесь к крайнему сроку, однако, пока можете позволить себе не спешить. Но на часы все-таки поглядывайте. Опаздывать не в ваших интересах.

Лев. Сегодня будут процветать дружеские отношения. Если вы в ссоре с кем-то, то нынче вам нетрудно будет помириться. Возможно, вы не только вернете старых, но и приобретете новых друзей.

Дева. Всякий эксперимент по-своему рискован, но – не попробуешь не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности, и – можете приступать, у вас получится.

Весы. Сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации, постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.

Скорпион. Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.

Стрелец. Сегодня будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.

Козерог. Если в вашей жизни случится неудачный день, это еще не будет означать конца света. Может вы просто делаете что-то не так? Оглядитесь.

Водолей. Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтоб не заскучать отдыхая.

Рыбы. Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо. А как внизу – еще не известно. Пока.

Ключевые черты характера успешных личностей недавно перечислила психолог.

Читайте также

отличительные черты успешных людей
Какие черты характера свойственны успешным личностям
свидание, отношения, любовь, романтика
Три "красных флага", которые можно заметить на первом свидании, перечислил психолог
уборка, уборка в доме, бытовая химия
Убивает тысячи людей: чем опасна плесень в доме и как от нее избавиться
Алия Абди
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология Работа Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда &quot;Битвы экстрасенсов&quot;Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
Звезда "Битвы экстрасенсов"Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки
Синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: