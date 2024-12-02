Не вступайте в авантюры: гороскоп на 2 декабря

Астрологи составили гороскоп на 2 декабря 2024 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен. Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью и день можно будет считать прожитым не зря.

Телец. Сегодня вам мила будет любая компания. Постарайтесь быть милы и ей.

Близнецы. У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен. Развлекитесь.

Рак. Вы приближаетесь к крайнему сроку, однако, пока можете позволить себе не спешить. Но на часы все-таки поглядывайте. Опаздывать не в ваших интересах.

Лев. Сегодня будут процветать дружеские отношения. Если вы в ссоре с кем-то, то нынче вам нетрудно будет помириться. Возможно, вы не только вернете старых, но и приобретете новых друзей.

Дева. Всякий эксперимент по-своему рискован, но – не попробуешь не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности, и – можете приступать, у вас получится.

Весы. Сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации, постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.

Скорпион. Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.

Стрелец. Сегодня будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.

Козерог. Если в вашей жизни случится неудачный день, это еще не будет означать конца света. Может вы просто делаете что-то не так? Оглядитесь.

Водолей. Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтоб не заскучать отдыхая.

Рыбы. Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо. А как внизу – еще не известно. Пока.

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