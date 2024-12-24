Гороскоп на 24 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 24 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня ваша жизнь может стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым, дабы избежать ненужных обид. Возможно, вам даже удастся выиграть от такого положения вещей.

Телец

Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Тот факт, что кто-то не в состоянии разобраться в своих делах, еще не означает, что ими обязаны заниматься вы.

Близнецы

Сегодня в теплом семейном кругу вам будут тщательно промывать мозги на морально-этические темы. Избежать этого не удастся, но сократить удовольствие можно. Не спорьте.

Рак

Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах думать надо значительно больше семи раз.

Лев

Финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего. Подумайте о том, чтобы побеседовать на эту тему с человеком, который мог бы оказаться полезным.

Дева

Постарайтесь не переоценить собственные силы – все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.

Весы

Тишина и спокойствие – вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь, если организм "заснет" посреди дня.

Скорпион

Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок.

Стрелец

Сегодня вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника. Не отвергайте предложенную вам помощь, даже если она вам не нужна.

Козерог

Сегодня вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде, чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.

Водолей

Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать не придется.

Рыбы

Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.

Также астрологи составили новогодние и рождественские фильмы для каждого знака зодиака.