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Злом назвала врач популярную кашу

Манная каша зло, диетолог, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 09:17 Фото: wikimedia
Ни для кого не секрет, что для сбалансированного питания в рационе должны быть крупы. Зачастую они присутствуют в завтраке в виде каш. Однако не все крупы полезны для здоровья, а некоторые и вовсе могут нанести вред, сообщает Zakon.kz.

Например, врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова уверена, что манная каша не принесет организму ничего хорошего, и даже может навредить.

По словам эксперта, это псевдополезный продукт. Причем в рекламах и на пачках с крупой нет ни слова про ЗОЖ и пользу.

"Несмотря на это, в сознании людей эта крупа почему-то числится в списке полезных продуктов. Вероятно, виной этому воспоминания из детства, а точнее – из детского сада. Но на самом деле манка – это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутербродах с колбасой. Но при этом она достаточно калорийная", – пояснила врач интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Также эту кашу нельзя есть людям с непереносимостью глютена.

"С осторожностью употреблять продукт следует пожилым людям, у которых часто развивается непереносимость этого белка. Манная каша обладает высоким гликемическим индексом, поэтому противопоказана людям с сахарным диабетом. Также в манке много крахмала, уровень калорийности у нее зашкаливает, поэтому частое употребление манной каши приводит к развитию ожирения", – заключила Сухорукова.

Ранее диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина рассказала, кому нужно ограничить или вообще исключить хурму.

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