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Напиток, улучшающий продуктивность мозга: из чего его делают

Напиток, улучшающий продуктивность мозга: из чего его делают, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 14:14 Фото: unsplash
Российский диетолог назвала напиток, который способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга благодаря содержанию теобромина и кофеина, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 3 декабря 2024 года она уточнила, что речь о напитке из какао-бобов.

"Какао-порошок в своем составе содержит много ценных пищевых веществ. В его составе содержатся минеральные вещества: фосфор, калий, магний, железо. Из витаминов – провитамин А, витамин Е, никотиновая кислота, тиамин и рибофлавин. Кроме того, в этом продукте содержатся полифенолы – вещества, обладающие высокой антиоксидантной активностью, способствующие снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга", – перечислила Антонина Стародубова.

Специалист также добавила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, к которым относится, в частности, темный шоколад с содержанием какао выше 75%, способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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