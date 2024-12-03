Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря 2024 года от Василисы Володиной

Российская астролог Василиса Володина рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака в период со 2 по 8 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Нужно довериться миру и вам откроются смыслы вашего жизненного предназначения. Обширные возможности открываются в области духовных побуждений, образования, международных контактов, публикаций. Овны способны мечтами и проекциями расширить свое жизненное пространство до космических размеров. Фортуна найдет способ вас удивить во время путешествий, а также позволит вам выйти победителем в ходе судебных дел.

Телец

Мысли Тельцов связаны с сексуальной и финансовой тематикой. Это склоняет к изучению тайных знаний, магических ритуалов или аналитической литературы. Если вы решите обратиться за получением кредита, застраховать имущество или расширить бизнес, можете рассчитывать на выгодные условия и стабильный приток средств на ваш банковский счет. Неделя также подходит для лечения застарелых заболеваний и травм.

Близнецы

Посвятите время общению и налаживанию отношений с партнерами, друзьями, коллегами и супругами. Сейчас для Близнецов лучшее время выявить и проработать внутреннюю неудовлетворенность друг другом. Оправдываются все ваши ожидания. Смело решайте юридические дела, заключайте договоры, посещайте культмассовые мероприятия. Транслируйте в мир обаяние и энергию равновесия.

Рак

Ракам желательно направить вектор активности на дела, связанные с работой, бытом, здоровьем, домашними животными. Вся рутина, на которую обычно не хватает времени, разрешится сейчас. Хорошо бы пересмотреть и скорректировать образ жизни в соответствии со своими биологическими ритмами и лунными фазами. Собранность и продуманные шаги – лучшая тактика на этой неделе.

Лев

Огненная натура Львов найдет успокоение в занятиях творчеством, общении с детьми или любовных похождениях. Личная жизнь порадует вас романтикой и воодушевлением. Постарайтесь выбраться в увеселительное заведение, чтобы удовлетворить потребность в праздничном настроении. Но не забывайте, что вы и сами способны зажечь Солнце как в своем сердце, так и в сердцах любимых людей.

Дева

Девам удастся применить свои прекрасные деловые качества и практичность при обустройстве дома или офиса, при перепланировке или убранстве помещений. Семейные вопросы, связанные с недвижимостью, соблюдением установленных традиций и проведением совместных праздников всплывают на повестке дня, требуя готовых решений. Эта неделя – хороший период для обсуждения с родными планов и хозяйственных дел. В любой затруднительной ситуации вам поможет интуиция.

Весы

Весы по полной включаются в коммуникацию с окружающими. Соседи, родственники, деловые партнеры, клиенты входят в круг вашего повседневного общения. Увеличивается количество разъездов, служебных дел, знакомств и контактов, общения по телефону и информационного обмена. Сейчас вы способны легко докопаться до истины и проникнуть в самую суть вопроса. Постарайтесь сделать свою речь эффективным орудием.

Скорпион

Скорпионы могут нащупать золотую жилу как в денежном эквиваленте, так и в своем внутреннем арсенале в виде дремавших талантов. Действуйте решительно и не сомневайтесь в своих силах и способностях. Заметно повышается чувство собственного достоинства и самооценка, которые помогут проявить себя. Умение распоряжаться финансами и имуществом позволит основать частный бизнес, а также преуспеть в сделках купли-продажи.

Стрелец

Новые возможности и перспективы захватывают Стрельцов с головой и помогают продвинуться во многих областях. Чтобы лучше понять себя, углубитесь в свой внутренний мир. Самоанализ и проработка глубинных процессов сейчас произойдет намного легче и продуктивнее. Хороший период для смены имиджа или социальной роли, для наработки авторитета и проявления личной позиции. Уверенность в своей уникальности лишь придаст дополнительный импульс к намеченной цели.

Козерог

Козерогам на этой неделе лучше не планировать серьезных мероприятий, а расслабиться и выбросить из головы все проблемные вопросы, назревшие за длительное время. Вы преуспеете в поисках нужной творческой мысли. Постарайтесь уединиться и пребывать в состоянии спокойствия и безмятежности. Медитативные практики, неспешные прогулки, йога и травяные чаи помогут обрести точку опоры во внутреннем мире и снять излишнее беспокойство.

Водолей

Водолеям стоит направить все свое дружелюбие на объединение своих интересов с интересами общества и коллектива. Таким образом вы не только заручитесь поддержкой друзей и единомышленников, но и вместе добьетесь гораздо большего, нежели в одиночестве. Участие в общественных мероприятиях или интернет-проектах принесет удачу и ощутимый вклад в вашу жизнь. Самые смелые надежды готовы осуществиться.

Рыбы

Рыбы в эти дни смогут положительно зарекомендовать себя, хотя от вас и потребуется высокая работоспособность. Социальный статус и карьерные амбиции выходят на первое место и направляют русло вашей жизни вперед с наименьшими затратами средств. Смело достигайте своих целей и решайте вопросы, связанные с государственными инстанциями и вышестоящими лицами. Какие-то из дел могут оказаться судьбоносными и сыграть существенную роль в устройстве вашей карьеры.

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