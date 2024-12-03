Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря 2024 года от Василисы Володиной

Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря 2024 года от Василисы Володиной, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 20:34 Фото: Instagram/vasilisa.volodina
Российская астролог Василиса Володина рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака в период со 2 по 8 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Нужно довериться миру и вам откроются смыслы вашего жизненного предназначения. Обширные возможности открываются в области духовных побуждений, образования, международных контактов, публикаций. Овны способны мечтами и проекциями расширить свое жизненное пространство до космических размеров. Фортуна найдет способ вас удивить во время путешествий, а также позволит вам выйти победителем в ходе судебных дел.

Телец

Мысли Тельцов связаны с сексуальной и финансовой тематикой. Это склоняет к изучению тайных знаний, магических ритуалов или аналитической литературы. Если вы решите обратиться за получением кредита, застраховать имущество или расширить бизнес, можете рассчитывать на выгодные условия и стабильный приток средств на ваш банковский счет. Неделя также подходит для лечения застарелых заболеваний и травм.

Близнецы

Посвятите время общению и налаживанию отношений с партнерами, друзьями, коллегами и супругами. Сейчас для Близнецов лучшее время выявить и проработать внутреннюю неудовлетворенность друг другом. Оправдываются все ваши ожидания. Смело решайте юридические дела, заключайте договоры, посещайте культмассовые мероприятия. Транслируйте в мир обаяние и энергию равновесия.

Рак

Ракам желательно направить вектор активности на дела, связанные с работой, бытом, здоровьем, домашними животными. Вся рутина, на которую обычно не хватает времени, разрешится сейчас. Хорошо бы пересмотреть и скорректировать образ жизни в соответствии со своими биологическими ритмами и лунными фазами. Собранность и продуманные шаги – лучшая тактика на этой неделе.

Лев

Огненная натура Львов найдет успокоение в занятиях творчеством, общении с детьми или любовных похождениях. Личная жизнь порадует вас романтикой и воодушевлением. Постарайтесь выбраться в увеселительное заведение, чтобы удовлетворить потребность в праздничном настроении. Но не забывайте, что вы и сами способны зажечь Солнце как в своем сердце, так и в сердцах любимых людей.

Дева

Девам удастся применить свои прекрасные деловые качества и практичность при обустройстве дома или офиса, при перепланировке или убранстве помещений. Семейные вопросы, связанные с недвижимостью, соблюдением установленных традиций и проведением совместных праздников всплывают на повестке дня, требуя готовых решений. Эта неделя – хороший период для обсуждения с родными планов и хозяйственных дел. В любой затруднительной ситуации вам поможет интуиция.

Весы

Весы по полной включаются в коммуникацию с окружающими. Соседи, родственники, деловые партнеры, клиенты входят в круг вашего повседневного общения. Увеличивается количество разъездов, служебных дел, знакомств и контактов, общения по телефону и информационного обмена. Сейчас вы способны легко докопаться до истины и проникнуть в самую суть вопроса. Постарайтесь сделать свою речь эффективным орудием.

Скорпион

Скорпионы могут нащупать золотую жилу как в денежном эквиваленте, так и в своем внутреннем арсенале в виде дремавших талантов. Действуйте решительно и не сомневайтесь в своих силах и способностях. Заметно повышается чувство собственного достоинства и самооценка, которые помогут проявить себя. Умение распоряжаться финансами и имуществом позволит основать частный бизнес, а также преуспеть в сделках купли-продажи.

Стрелец

Новые возможности и перспективы захватывают Стрельцов с головой и помогают продвинуться во многих областях. Чтобы лучше понять себя, углубитесь в свой внутренний мир. Самоанализ и проработка глубинных процессов сейчас произойдет намного легче и продуктивнее. Хороший период для смены имиджа или социальной роли, для наработки авторитета и проявления личной позиции. Уверенность в своей уникальности лишь придаст дополнительный импульс к намеченной цели.

Козерог

Козерогам на этой неделе лучше не планировать серьезных мероприятий, а расслабиться и выбросить из головы все проблемные вопросы, назревшие за длительное время. Вы преуспеете в поисках нужной творческой мысли. Постарайтесь уединиться и пребывать в состоянии спокойствия и безмятежности. Медитативные практики, неспешные прогулки, йога и травяные чаи помогут обрести точку опоры во внутреннем мире и снять излишнее беспокойство.

Водолей

Водолеям стоит направить все свое дружелюбие на объединение своих интересов с интересами общества и коллектива. Таким образом вы не только заручитесь поддержкой друзей и единомышленников, но и вместе добьетесь гораздо большего, нежели в одиночестве. Участие в общественных мероприятиях или интернет-проектах принесет удачу и ощутимый вклад в вашу жизнь. Самые смелые надежды готовы осуществиться.

Рыбы

Рыбы в эти дни смогут положительно зарекомендовать себя, хотя от вас и потребуется высокая работоспособность. Социальный статус и карьерные амбиции выходят на первое место и направляют русло вашей жизни вперед с наименьшими затратами средств. Смело достигайте своих целей и решайте вопросы, связанные с государственными инстанциями и вышестоящими лицами. Какие-то из дел могут оказаться судьбоносными и сыграть существенную роль в устройстве вашей карьеры.

Ранее астролог вычислил знак зодиака, для которого с 30 ноября откроется коридор прибыли.

Читайте также

стрижки календарь декабрь
Названы самые удачные дни для стрижки в декабре-2024
Вред любимого детского лакомства раскрыла врач
Вред любимого детского лакомства раскрыла врач
Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака
Мошенники оформили на вас кредит: что делать
Аксинья Титова
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: