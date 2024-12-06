Как не отравиться после праздничного застолья

Грядет череда новогодних корпоративов, а это веселье, обильное угощение за общим столом и празднование приближающегося праздника с коллегами и друзьями. Как избежать пищевого отравления, не испортить себе рождественское настроение и не болеть после торжества – в материале Zakon.kz.

Именно в преддверии больших праздников после посещения вечеринок и массовых мероприятий возрастает количество случаев отравлений, аллергий и расстройства желудка. Как избежать риска получить острую кишечную инфекцию, рассказала заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова.

По словам специалиста, причинами инфекционных заболеваний в быту и на предприятиях общественного питания может стать неправильное хранение продуктов. Наличие хотя бы одного некачественного исходного продукта, хранение готового продукта дольше положенного времени или попадание микроорганизмов через грязные руки людей становится угрозой для здоровья посетителей заведений общественного питания.

"Последствия подобного отравления могут быть самыми разными, вплоть до летального исхода. Поэтому в целях сохранения здоровья Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рекомендует придерживаться ряда рекомендаций", – сказала врач.

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Санэпидемиолог озвучила важные правила:

1) приобретайте продукты питания только в специально оборудованных торговых помещениях. Не приобретайте пищевые продукты у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;

2) пользуясь услугами доставки пищи на дом, заказывая продукты быстрого питания, суши, роллы и тому подобное, требуйте чек, подтверждающий ваш заказ. В противном случае при появлении жалоб на состояние здоровья в виде тошноты, рвоты, диареи после употребления привезенной пищи будет сложно доказать факт отравления приобретенной у данного субъекта продукцией;

3) во время приготовления подвергайте пищу достаточной термической обработке. Многие сырые продукты часто обсеменены патогенными микроорганизмами (мясо птицы, сырое молоко). В процессе варки и жарки бактерии уничтожаются, поэтому тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты. Сырое молоко необходимо кипятить;

4) соблюдайте условия и сроки хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся продуктов. Готовую пищу нужно хранить только в холодильнике;

5) избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.

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Вместе с тем даже правильно приготовленная пища может быть загрязнена и опасна для здоровья. При соприкосновении с сырыми продуктами или при перекрестном загрязнении ее нельзя употреблять в пищу. Загрязнение может быть явным, когда, например, сырая птица соприкасается с готовой пищей, или может быть скрытым. Например, нельзя использовать одну и ту же разделочную доску и нож для приготовления сырой и готовой продукции.

По словам специалиста, овощи, фрукты, ягоды нужно тщательно мыть под проточной водопроводной водой. Для маленьких детей необходимо промывать в кипяченой воде.

Тщательно мойте руки с мылом перед приготовлением и употреблением пищи, после посещения туалета, возвращения с прогулки. После разделки сырых продуктов, таких как рыба, мясо или птица, необходимо мыть руки, прежде чем приступить к обработке других продуктов.

"Необходимо использовать только чистую воду. Чистая вода исключительно важна как для питья, так и для приготовления пищи. Риск заражения повышается при употреблении некипяченой воды, использовании воды из случайных водоисточников, в том числе скважин, родников, при использовании необеззараженных емкостей для хранения воды". Гаухар Каткенова

Эксперт отметила, что при появлении первых признаков пищевого отравления нужно незамедлительно обращаться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Это опасно. Только врач может назначить препараты для эффективного лечения.