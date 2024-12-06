Как квашеная капуста защищает от токсинов и замедляет процессы старения

Квашеную капусту раньше все заготавливали сами, но теперь чаще покупают. Несмотря на кажущуюся простоту, продукт этот весьма необычен. Специалисты ставят его в один ряд с кисломолочными продуктами, сообщает Zakon.kz.

Квашеная – значит ферментированная

Российский врач-гастроэнтеролог Мария Жарова подчеркивает, что квашеная капуста – это ферментированный продукт. В процессе ферментации в продуктах образуются хорошие бактерии.

"Поэтому, съедая их, мы насыщаем свой микробиом кишечника. Это приводит к уменьшению воспаления и стимуляции иммунной системы – она лучше защищает нас от вирусов". Мария Жарова

Какая лучше – собственная или покупная

По словам специалиста, тут есть несколько важных моментов.

Во-первых, покупая капусту, читайте ее состав. Если в нем присутствует уксус, то это уже не квашеная капуста, а маринованная. Она не так хороша, ведь уксус уничтожает полезные бактерии. Да и сам он не очень полезен.

Во-вторых, слабое место квашеной капусты – соль и сахар. Поэтому, если вы делаете ее самостоятельно, то можно добавлять эти компоненты в меньшем количестве.

Полезна даже без бактерий

И к тому же, капуста все равно останется полезной. Ведь когда она квашеная, из нее лучше усваивается индол-3-карбинол.

Как отмечено в публикации издания АиФ, это вещество, содержится во всех представителях семейства капустных: белокочанной и брюссельской капусте, в брокколи и так далее.

Его серьезно изучали, и было показано, что оно стимулирует в клетках процессы детоксикации – очищение от токсинов.

Кроме того, продолжает Жирова, индол-3-карбинол оказывает противовоспалительное действие.

"Благодаря этим двум свойствам, оно замедляет процессы старения. Пока еще не уточнены дозировки этого вещества, которые необходимы для замедления старения. Но в любом случае, капуста, богатая индол-3-карбинолом, лишней не будет". Мария Жарова

К тому же, есть исследования, показывающие противораковое действие этого вещества. Особенно много работ по профилактике рака молочной железы у женщин. В них показано, что любовь к квашеной капусте реально защищала от этого опасного заболевания, особенно, если есть ее в подростковом возрасте, когда происходит гормональная перестройка организма девочек.

Клетчатка и витамины тоже очень важны

Также в квашеной капусте есть и другие полезные вещества. Врачи из них особо выделяет клетчатку и некоторые витамины.

"Для людей клетчатка не питательная, мы не перевариваем ее. Но она является пищей для хороших бактерий, которые живут в нашем кишечнике и запускают процессы иммунной защиты, а также синтезируют витамины. Если человек не употребляет клетчатку, у него будут проблемы с пищеварением, в частности с микробиотой. Также это приводит к воспалительным процессам. Еще клетчатка, как губка, впитывает все токсины: холестерин, лишнюю глюкозу и выводит их. Так она и замедляет старение". Мария Жарова

В заключительной части сказано, что в квашеной капусте много витамина С.

"Он является мощным антиоксидантом, защищает нас от окисления, стимулирует иммунную систему и выработку коллагена. Также в ней есть витамин К. Он нам необходим для свертываемости крови. Такая насыщенность полезными витаминами позитивно влияет, тормозя старение". Мария Жарова

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