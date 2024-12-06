Как квашеная капуста защищает от токсинов и замедляет процессы старения
Квашеная – значит ферментированная
Российский врач-гастроэнтеролог Мария Жарова подчеркивает, что квашеная капуста – это ферментированный продукт. В процессе ферментации в продуктах образуются хорошие бактерии.
"Поэтому, съедая их, мы насыщаем свой микробиом кишечника. Это приводит к уменьшению воспаления и стимуляции иммунной системы – она лучше защищает нас от вирусов".Мария Жарова
Какая лучше – собственная или покупная
По словам специалиста, тут есть несколько важных моментов.
Во-первых, покупая капусту, читайте ее состав. Если в нем присутствует уксус, то это уже не квашеная капуста, а маринованная. Она не так хороша, ведь уксус уничтожает полезные бактерии. Да и сам он не очень полезен.
Во-вторых, слабое место квашеной капусты – соль и сахар. Поэтому, если вы делаете ее самостоятельно, то можно добавлять эти компоненты в меньшем количестве.
Полезна даже без бактерий
И к тому же, капуста все равно останется полезной. Ведь когда она квашеная, из нее лучше усваивается индол-3-карбинол.
Как отмечено в публикации издания АиФ, это вещество, содержится во всех представителях семейства капустных: белокочанной и брюссельской капусте, в брокколи и так далее.
Его серьезно изучали, и было показано, что оно стимулирует в клетках процессы детоксикации – очищение от токсинов.
Кроме того, продолжает Жирова, индол-3-карбинол оказывает противовоспалительное действие.
"Благодаря этим двум свойствам, оно замедляет процессы старения. Пока еще не уточнены дозировки этого вещества, которые необходимы для замедления старения. Но в любом случае, капуста, богатая индол-3-карбинолом, лишней не будет".Мария Жарова
К тому же, есть исследования, показывающие противораковое действие этого вещества. Особенно много работ по профилактике рака молочной железы у женщин. В них показано, что любовь к квашеной капусте реально защищала от этого опасного заболевания, особенно, если есть ее в подростковом возрасте, когда происходит гормональная перестройка организма девочек.
Клетчатка и витамины тоже очень важны
Также в квашеной капусте есть и другие полезные вещества. Врачи из них особо выделяет клетчатку и некоторые витамины.
"Для людей клетчатка не питательная, мы не перевариваем ее. Но она является пищей для хороших бактерий, которые живут в нашем кишечнике и запускают процессы иммунной защиты, а также синтезируют витамины. Если человек не употребляет клетчатку, у него будут проблемы с пищеварением, в частности с микробиотой. Также это приводит к воспалительным процессам. Еще клетчатка, как губка, впитывает все токсины: холестерин, лишнюю глюкозу и выводит их. Так она и замедляет старение".Мария Жарова
В заключительной части сказано, что в квашеной капусте много витамина С.
"Он является мощным антиоксидантом, защищает нас от окисления, стимулирует иммунную систему и выработку коллагена. Также в ней есть витамин К. Он нам необходим для свертываемости крови. Такая насыщенность полезными витаминами позитивно влияет, тормозя старение".Мария Жарова
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