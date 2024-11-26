Почему не стоит плотно ужинать после 17:00
В их исследовании приняли участие 26 человек возрастом 50-75 лет, имеющих избыточный вес или даже ожирение, а также у них были диагностированы либо преддиабет, либо диабет 2-го типа.
Далее испытуемых разделили на 2 группы: ранние и поздние едоки.
Пища использовалась одна и та же с одинаковым количеством калорий. Было показано, что, если отказаться от плотных вечерних ужинов, можно позитивно повлиять на диабет.
Кроме того, пища, которую многие едят вечером, более калорийна и слишком обработана, что и приводит из-за поздних сытных ужинов к большему набору массы тела.
"Способность организма усваивать глюкозу ночью ограничена, поскольку секреция инсулина снижается, а чувствительность наших клеток к этому гормону снижается из-за циркадного ритма, который определяется центральными часами в нашем мозге, координируемыми с часами дня и ночи".Доктор Диана Диас Риццоло, один из соавторов исследования
Российский диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова уточнила, что ужин не должен быть слишком плотным. К примеру, как отмечено в публикации издания АиФ, кто может не есть после 17:00 вечера, тому лучше стараться воздерживаться от обильных застолий.
"Фраза про ужин, который надо отдать врагу, имеет под собой много обоснований. В частности, то, что не надо перегружать свой пищеварительный тракт вечером. Особенно тем людям, которые хотят похудеть".Ирина Мансурова
В продолжении эксперт заявляет, что для ужина, который может быть у работающего человека и после пяти вечера, хорошо подойдет рыба с овощами.
"Оптимально на пару. Это легкий вариант пищи, быстро усваиваемый и полезный с точки зрения своего состава", – подчеркивает диетолог.
Чтобы наесться вечером и не привести себя к рискам диабета, советует специалист, ужин стоит накладывать по принципу "здоровой тарелки", когда берется посуда небольшого размера, условно делится на половину и две четвертинки.
Половина отводится под овощи и зелень, а четвертинки под белок и углеводы, например кусочек цельнозернового хлебца.
В таком случае, уверена Мансурова, и ужин будет полезным, и голодать не придется.
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