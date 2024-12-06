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Как подготовить дом к Новому году, чтобы привлечь удачу и благополучие

Как подготовить дом к Новому году, чтобы привлечь удачу и благополучие, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 18:07 Фото: pixabay
Год Зеленой Деревянной Змеи, согласно восточной астрологии, наступит в 2025 году и принесет удачу, гармонию и процветание тем, кто правильно подготовит свой дом, сообщает Zakon.kz.

Эксперты поделились рекомендациями по оформлению интерьера, которые помогут привлечь положительную энергетику и благополучие, сообщает Стерлеград. 

Символ года — Зеленая Змея — ассоциируется с ростом, стабильностью и финансовым благополучием. Чтобы усилить влияние этих аспектов, рекомендуется:

Добавить зеленые акценты. Используйте элементы декора в зеленых тонах — растения, текстиль или картины с природными мотивами.

Применять деревянные материалы. Натуральное дерево поддерживает стихию года. Подойдут мебель, украшения или элементы декора из этого материала.

Обеспечить порядок и чистоту. Беспорядок мешает циркуляции энергии ци. Рекомендуется избавиться от лишних вещей.

Использовать символику Змеи. Декоративные статуэтки, изображения или узоры, связанные со змеями, создадут защитную энергетику.

Сделать акцент на освещении. Натуральный свет, свечи или теплые лампы усилят уют и положительную энергетику.

При этом важно избегать острых предметов и хаотичных узоров в интерьере, которые могут нарушить энергетический баланс, а также ограничить использование металла, чтобы не ослабить стихию года.

Следуя этим рекомендациям, можно создать гармоничную атмосферу, которая будет способствовать успеху, радости и стабильности в наступающем году.

Ранее сообщалось, что в 2025 году под покровительством Зеленой Деревянной Змеи представителей трех знаков зодиака ожидают значительные успехи в профессиональной сфере. Такое приятное заявление астрологи посвятили Овнам, Тельцам и Львам. 

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