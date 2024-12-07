Все будет хорошо: гороскоп на 7 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 7 декабря 2024 года. Этот день обещает быть непростым, сообщает Zakon.kz.

Овен

День довольно сложный, но не безнадежный. Не пытайтесь решать все проблемы в одиночку, ведь сегодня можно найти человека, который попытается сделать это за вас. Не всегда нужно действовать напрямую, иногда лучше прибегнуть к хитрости. Если возникают споры, вам быстро удается восстановить мир.

Телец

День трудный. У Тельцов возникают серьезные разногласия с окружающими, причем сложнее всего найти общий язык с человеком, которого вы совсем недавно понимали с полуслова. Плюс дня в том, что вы можете, наконец, сосредоточиться на семейных и личных делах, разобраться, что к чему, наладить отношения с близкими. Не исключена неожиданная встреча, которая будет иметь романтическое продолжение.

Близнецы

Для Близнецов день складывается хорошо. Его можно начать со сложного, но интересного дела, в котором вы преуспеете быстро и без особенных усилий. Вы совершенно неутомимы – даже если большая часть пройдет в трудах, к вечеру еще останутся силы на развлечения. Можно организовать вечеринку, подходит день и для более торжественных мероприятий.

Рак

Положительные тенденции еще дают о себе знать – воспользуйтесь их влиянием, чтобы довести до конца то, что начали вчера. Напряженность присутствует в отношениях с близкими, поторопитесь установить ее причину. Возможно, все дело в простом недоразумении – нужно выяснить это поскорей, пока оно не перешло в хроническую форму.

Лев

У Львов день складывается непросто. Трудно ладить с окружающими: вас раздражает их неспособность самостоятельно решить проблемы или, по крайней мере, внятно объяснить, что требуется от вас. Все дело в чрезмерных нагрузках. Вам нужен спокойный отдых, даже немного скучноватый, лишенный острых ощущений.

Дева

День складывается неплохо, хотя и поволноваться заставляет. Девам придется иметь дело со сложными людьми – их поведение непредсказуемо, а замечания точны, но неприятны. Не жалуйтесь на судьбу: вам предстоит усвоить несколько полезных уроков, и позже вы будете за них благодарны. Чрезвычайно важным становится вопрос финансов. Будьте экономны, откажитесь от спонтанных покупок.

Весы

У Весов будет очень удачный день. Очень важно не пропустить благоприятный момент для решительного шага. Наступить такой момент может неожиданно, так что будьте начеку с утра и до самого вечера. Возможно начало совместной жизни с любимым человеком, предложение вступить в брак, планирование крупных покупок, переезда и так далее.

Скорпион

Скорпионам будет довольно трудно справиться с возросшими нагрузками вы быстро устаете, да и настроение резко меняется в худшую сторону. Но у вас достаточно сил, чтобы справиться с ситуацией, просто расходовать их нужно с умом. Люди, которые вас любят, будут рады уделить вам внимание, провести с вами время. Возможны подарки, приятные сюрпризы.

Стрелец

Этот день пройдет у Стрельцов неплохо. Вы сможете довести до конца ранее начатое дело, внести ясность в ситуацию, которая давно вас беспокоила. За новые дела беритесь осторожно: ошибок можно и нужно избежать, в этом случае звезды обещают успех во всех начинаниях. Нужно отметить, что вы не в лучшей форме, поэтому для тяжелой физической работы этот день не подходит.

Козерог

У Козерогов день будет связан с большим количеством новых заданий, сложных дел, проблем, требующих решения. Вас буквально рвут на части люди, нуждающиеся в вашей помощи, моральной поддержке, мудром совете. Порой вы даете волю раздражению, но позже ваш природный оптимизм берет верх над негативными эмоциями. Возможны встречи с людьми, у которых есть для вас довольно неприятные новости.

Водолей

Водолеев ждет очень хороший день. Торопитесь принимать решения и делать выводы – они будут верными и точными. День подходит для начала новых отношений, как деловых, так и личных. Доверяйте своей интуиции – именно она помогает вам выбирать самых достойных людей. Вторая половина дня идеально подходит для романтического свидания. Успехи в работе тоже возможны.

Рыбы

Для Рыб этот день складывается неплохо. Возможна выгодная сделка, прибыль от которой позволит вам осуществить давнюю мечту. Эмоциональный фон дня благоприятен, вам удается забыть о недавних волнениях и тревогах, настроиться на позитивный лад. Вашему обществу будут рады и близкие, и новые знакомые. Неплохой день для того, чтобы напомнить о себе людям с которыми вы раньше дружили или были связаны романтическими отношениями.

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