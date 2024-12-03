Плыть против течения: гороскоп на 4 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 4 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Этот день пройдет весьма интересно, если вы не будете пытаться сопротивляться обстоятельствам и плыть против течения. Не стоит сегодня проводить все время дома: очень велика вероятность интересных знакомств, пусть и мимолетных, но все же дарящих приятные эмоции. Вероятность конфликтов невелика: вы спокойно выслушиваете критику, философски относитесь к тому, что даже близкие люди не всегда могут разделить вашу точку зрения.

Телец

Тельцам нежелательно посещать места, где собирается много людей, не стоит дегустировать изысканные блюда в сомнительных заведениях общественного питания. В остальном же день можно назвать благоприятным. Вы полны энергии и сил, которым находите самое достойное применение.

Близнецы

Все, что приходит вам в голову, настолько трудновыполнимо, что вы готовы сдаться, так и не предприняв ни одной попытки реализовать свои замыслы. К тому же приходится выбирать (а это очень нелегко) между полезным и приятным. Полезны умеренные физические нагрузки, день подходит для занятий спортом, прогулок и поездок. Чем больше времени вы проводите на свежем воздухе, тем лучше ваше настроение.

Рак

Если речь идет о мимолетных эмоциях, неожиданно вспыхнувшем интересе к новому знакомому, желании немедленно начать какие-то новые отношения – не предпринимайте ничего, переждите. Необдуманный поступок Раков может повлечь за собой целый ряд увлекательных приключений, но исход их будет совсем не таким, как вам хотелось бы.

Лев

Неблагоприятный день с очень сложным эмоциональным фоном. Вы легко поддаетесь чужому влиянию, и в вашу жизнь вмешиваются люди, которые и с собственной-то не смогли разобраться. Иногда настроение Львов портится без всяких видимых причин, вы становитесь раздражительны и нетерпеливы. Но проходит немного времени – и вы уже сама мягкость, уступчивость и сентиментальность.

Дева

День утомительный и трудный. Эмоциональный фон крайне нестабилен, вы просто не можете ни справиться со своим настроением, ни как-то скрыть переполняющие вас чувства. В результате вероятность конфликтов с окружающими возрастает в геометрической прогрессии. Хуже всего то, что никто, похоже, не собирается щадить вас или идти вам навстречу, так что любой спор может оказаться плавно (или не очень) переходящим в скандал.

Весы

Этот день у Весов будет связан со значительными переменами в вашем окружении. Разрываются связи с людьми, которые пытались использовать вас в своих интересах, играли на ваших чувствах. С другой стороны, этот день благоприятен для новых знакомств. Поэтому не отказывайтесь от посещения мест и мероприятий, где вас хотя бы теоретически могут ждать новые встречи.

Скорпион

Все ваши цели достижимы, нужно лишь немного изменить тактику, пойти на хитрость, совершить поступок, которого никто не ждет. Вы готовы экспериментировать и рисковать и ничуть не сомневаетесь в успехе – это правильный подход, ведь и звезды обещают поддержать вас во всем. Не форсируйте развитие событий: и вам, и вашему партнеру нужно спокойно обдумать происходящее.

Стрелец

Отдайте предпочтение здоровой пище. Чрезмерное употребление кофе и алкогольных напитков нежелательно. Могут возникнуть серьезные проблемы в личных отношениях. Со стороны это может выглядеть как простая ссора, но вы-то прекрасно знаете, что на самом деле ситуация куда серьезнее.

Козерог

Подходящий день для творческой работы и любых занятий, позволяющих научиться чему-то новому. Полезная информация усваивается моментально, у Козерогов есть основания гордиться собой. Помните, что если вы будете проявлять настойчивость, то рано или поздно окажетесь в положении, из которого есть только один выход – разрыв.

Водолей

День, на первый взгляд, ничем не выдающийся, подходящий Водолеям для текущих дел и не позволяющий покорить серьезные вершины. Вы стремитесь расширить свой круг общения, завязать новые знакомства, но люди, которых вы встречаете на своем пути, на самом деле вам не особенно интересны. Чем больше вы думаете о прошлом, тем активнее оно вторгается в ваше настоящее, а вам ведь это совсем ни к чему.

Рыбы

Благодаря поддержке близких ваши возможности расширяются, появляется шанс достичь цели одним решительным броском. Нельзя сказать, что вы особенно романтичны – куда больше, чем высокие чувства, вас интересуют дела земные и материальные. Но привлекательность ваша от этого лишь возрастает. То и дело вы встречаете людей, готовых на все, чтобы завоевать ваше непреклонное сердце.

Ранее российская астролог Василиса Володина рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака в период со 2 по 8 декабря 2024 года.

