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Хорошие новости для любителей пельменей озвучили врачи

Хорошие новости для любителей пельмененей, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 14:56 Фото: pexels
Несмотря на высокую калорийность, пельмени все же весьма полезны. Так считают известный врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллега офтальмолог Михаил Коновалов, сообщает Zakon.kz.

Так, доктор медицинских наук Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале отметила, что пельмени полезны, потому что содержат мясо.

А Коновалов добавил, что в мясе содержится селен, необходимый для хорошей работы макрофагов – клеток иммунитета, разрушающих и пожирающих микробов, которые попадают в организм из внешней среды.

"Без селена макрофаг работать не может. А селена в мясе много – половина суточной нормы в 100 граммах", – приводит его слова Medik forum.

Также польза есть и от теста, в которое обычно кладут яйцо.

"В яйце есть холин, который вырабатывает ацетилхолин – вещество, способствующее передаче импульса от нервной клетки по волокнам", – пояснил Коновалов.

Если не будет ацетилхолина, то "не будет передачи импульса, будет короткое замыкание в нервной системе", добавила Малышева.

Но надо помнить, что пельмени – очень калорийный продукт. На 100 граммов с начинкой из говядины и свинины приходится 290 ккал. Если внутри курица, калорийность снижается до 250 ккал.

Еще о пользе пельменей

  • Пельмени обычно содержат мясную начинку (говядина, свинина, курица или рыба), что делает их хорошим источником белка, необходимого для роста и восстановления тканей.
  • Они легко и быстро готовятся, являясь полноценным блюдом.
  • Пельмени быстро утоляют голод и обеспечивают энергией на длительное время.
  • В зависимости от начинки, пельмени могут содержать витамины и минералы, такие как железо (из мяса), витамины группы B и другие полезные вещества.

Ранее датские исследователи заверили любителей рыбных консервов в том, что консервация рыбы не снижает ее питательную ценность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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