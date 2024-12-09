Хорошую новость для любителей рыбных консервов сообщили ученые

Датские исследователи ответили на вопрос, снижаются ли полезные свойства у консервированной рыбы, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном в журнале Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) исследовании утверждается, что консервация рыбы не снижает ее питательную ценность. И даже, наоборот, способствует сохранению белка, витаминов и микроэлементов. По словам ученых, при соблюдении правильных технологий консервации и хранения до 90% питательных веществ остаются неизменными.

Эксперты выяснили, что рыбные консервы обладают весомым питательным профилем. Они содержат легко усваиваемый белок, а также витамины и минералы, важные для здоровья. Ярким примером является печень трески, известная высоким содержанием витамина D и омега-3 жирных кислот, пишет МК.

Так, витамин D способствует усвоению кальция и фосфора, необходимых для роста костей, а также поддерживает иммунную систему. Омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, повышая уровень "хорошего" холестерина и снижая "плохой".

Исследователи отметили, что консервированный тунец представляет собой идеальный продукт для спортсменов и тех, кто следит за своим весом, так как он содержит максимальное количество белка с отличной усвояемостью – до 95%.

Датские ученые также выяснили, что микроэлементы, содержащиеся в рыбных консервах, играют важную роль в функционировании основных систем организма, включая сердечно-сосудистую, кроветворную, нервную и иммунную. Витамины группы B, фосфор, кальций и цинк сохраняют свою биологическую активность даже после процесса консервирования.

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