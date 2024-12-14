Почему к вечеру зрение становится хуже

Известный врач назвала причины ухудшения зрения к концу дня. И это не только усталость. Состояние, при котором происходит ухудшение сумеречного зрения, называется "куриной слепотой", или гемералопией, сообщает Zakon.kz.

Причинами этого состояния могут быть:

Недостаток витамина А: ретинол, который является важным компонентом зрительного пигмента родопсина, играет ключевую роль в ночном зрении. Его недостаток может привести к ухудшению сумеречного зрения.

Переутомление глаз: чрезмерное напряжение глазных мышц, например, от длительной работы за компьютером или просмотра телевизора, может ухудшить дальнозоркость, особенно вечером.

Офтальмологические заболевания: дистрофия сетчатки, воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза, глаукома, атрофия зрительного нерва и другие болезни могут быть причиной гемералопии. Это заболевание часто сопровождается другими клиническими симптомами.

Также, как отметила в комментарии РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Нурлана Аскерова, симптомы гемералопии включают снижение светочувствительности, нарушение адаптации к темноте и сужение зрительных полей.

Важно, что при хорошем освещении человек может видеть нормально.

Гемералопия, как правило, поддается лечению.

При первых признаках ухудшения ночного зрения рекомендовано обратиться к офтальмологу для диагностики и лечения.

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