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Почему к вечеру зрение становится хуже

Почему к вечеру зрение становится хуже, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 09:08 Фото: pixabay
Известный врач назвала причины ухудшения зрения к концу дня. И это не только усталость. Состояние, при котором происходит ухудшение сумеречного зрения, называется "куриной слепотой", или гемералопией, сообщает Zakon.kz.

Причинами этого состояния могут быть:

  • Недостаток витамина А: ретинол, который является важным компонентом зрительного пигмента родопсина, играет ключевую роль в ночном зрении. Его недостаток может привести к ухудшению сумеречного зрения.
  • Переутомление глаз: чрезмерное напряжение глазных мышц, например, от длительной работы за компьютером или просмотра телевизора, может ухудшить дальнозоркость, особенно вечером.
  • Офтальмологические заболевания: дистрофия сетчатки, воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза, глаукома, атрофия зрительного нерва и другие болезни могут быть причиной гемералопии. Это заболевание часто сопровождается другими клиническими симптомами.

Также, как отметила в комментарии РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Нурлана Аскерова, симптомы гемералопии включают снижение светочувствительности, нарушение адаптации к темноте и сужение зрительных полей.

Важно, что при хорошем освещении человек может видеть нормально.

Гемералопия, как правило, поддается лечению.

При первых признаках ухудшения ночного зрения рекомендовано обратиться к офтальмологу для диагностики и лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее были названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке. Так как некоторые продукты под воздействием микроволн не только теряют свои полезные свойства, но и могут стать опасными для здоровья.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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