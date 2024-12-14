Где сесть, чтобы не рухнул самолет: психолог рассказала, как справиться с аэрофобией

Аэрофобия, или страх перед полетами – частая проблема, мешающая многим людям путешествовать. Специалисты уверены, чтобы справиться с этим, нужно выяснить разницу между повышенной тревожностью и истинной фобией, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала психолог-регрессолог Татьяна Гусева. Она отметила, что если страх полетов абсолютно иррационален и вызывает у человека ярко выраженные нежелательные телесные реакции, а также панические атаки, то, скорее всего, речь идет о фобии.

"С этим запросом вполне успешно справляются психологи-регрессологи и гипнотерапевты. Самостоятельно, увы, это сделать практически невозможно", – объяснила она.

Психолог назвала основные ошибки людей, испытывающих повышенную тревогу при полетах на самолетах, а также дала простые советы, которые помогут этих ошибок избежать.

"Недостаточная информированность об организации и процессе полетов. Людям свойственно бояться неизвестного. Изучите, как устроены самолеты, как проходят взлет и посадка, как готовят к полетам экипаж, какие звуки и ощущения на борту – норма, и что является их источником. Получите максимум возможной информации по этим моментам, и уровень тревоги значительно снизится", – рекомендовала она.

Вторая ошибка – отсутствие плана управления собственным стрессом. Существует множество простых дыхательных методик, мгновенно снижающих это проявление. Например, дыхание по квадрату 4х4.

"Суть в том, что вы делаете глубокие вдохи и выдохи, а между ними задерживаете дыхание. Время на каждое действие должно быть одинаковым. Например: вдыхаем через нос, считая до четырех. Задерживаем дыхание на четыре счета. Выдыхаем ртом – так же считая до четырех. И еще раз задерживаем дыхание на четыре счета. Сделайте 5–10 циклов, сосредоточившись только на дыхании и отбросив остальные мысли. Также могут помочь медитации, прослушивание любимой музыки и позитивные визуализации", – сказала она.

Третья ошибка, по мнению психолога, негативное мышление. Зачастую люди с повышенной тревожностью переводят фокус своего внимания на негативные моменты, связанные с когда-то произошедшими авиакатастрофами. Они читают статьи, смотрят передачи об этих трагических происшествиях и их жертвах. Вместо этого лучше сосредоточиться на положительных моментах предстоящего путешествия.

Четвертая ошибка – пренебрежение физическим состоянием в полете. Психолог рекомендует позаботиться о своем комфорте заранее – надеть удобную одежду, не забыть медикаменты, если они нужны. Также помогут маска на глаза, беруши или наушники. Вопреки расхожему мнению, употребление алкоголя может лишь дополнительно усугубить тревожность.

"Наконец, пятое – неправильный выбор места. Некоторые места в самолете могут усиливать чувство беспокойства. Например, если вам некомфортно находиться в центре, выберите заранее место у окна или ближе к выходу", – резюмировала она.

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