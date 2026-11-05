Жизнь проходит в ожидании: психолог рассказала, как перестать откладывать счастье

Психолог Любовь Наумова рассказала о том, что привычка ждать подходящего момента мешает людям наслаждаться жизнью. Многие откладывают исполнение желаний до тех пор, пока не решат финансовые проблемы, не похудеют, не закончат ремонт или не дождутся более удобных обстоятельств.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что в результате человек постоянно готовится к будущему, но так и не находит времени для себя. При этом после решения одних проблем могут появиться другие, и долгожданный момент так и не наступит.

Наумова советует не ждать идеальных условий, чтобы позволить себе небольшие радости. Для этого не обязательно иметь много денег или свободного времени: иногда достаточно взять выходные и отправиться в небольшое путешествие. Психолог предлагает задуматься, какое желание человек давно откладывает и что мешает осуществить его уже сейчас.

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