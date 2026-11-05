#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
451.87
507.31
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
451.87
507.31
5.53
Советы

Жизнь проходит в ожидании: психолог рассказала, как перестать откладывать счастье

Жизнь проходит в ожидании: психолог рассказала, как перестать откладывать счастье, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 21:06 Фото: magnific.com
Психолог Любовь Наумова рассказала о том, что привычка ждать подходящего момента мешает людям наслаждаться жизнью. Многие откладывают исполнение желаний до тех пор, пока не решат финансовые проблемы, не похудеют, не закончат ремонт или не дождутся более удобных обстоятельств.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что в результате человек постоянно готовится к будущему, но так и не находит времени для себя. При этом после решения одних проблем могут появиться другие, и долгожданный момент так и не наступит.

Наумова советует не ждать идеальных условий, чтобы позволить себе небольшие радости. Для этого не обязательно иметь много денег или свободного времени: иногда достаточно взять выходные и отправиться в небольшое путешествие. Психолог предлагает задуматься, какое желание человек давно откладывает и что мешает осуществить его уже сейчас.

Ранее сообщалось, как оторвать ребенка от экрана без запретов и конфликтов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Жизнь проходит в ожидании: психолог рассказала, как перестать откладывать счастье
21:06, Сегодня
Жизнь проходит в ожидании: психолог рассказала, как перестать откладывать счастье
Малыш, мама
20:16, Сегодня
Чем полезно грудное молоко для младенцев
Тыква, морковь, лук
18:47, Сегодня
Какое питание помогает не заболеть ОРВИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
21:05, Сегодня
В семье защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа родилась вторая дочь
Фото: НОК РК
20:27, Сегодня
Определены участники финальных боёв чемпионата Казахстана по боксу среди мужчин
Фото: ФИФА
20:09, Сегодня
Экс-лидер "Актобе" Нани опубликовал трогательное обращение к Роналду
Фото: КФФ
19:36, Сегодня
Стали известны претенденты на пост главного тренера "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: