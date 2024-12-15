Как восстановиться после Ретроградного Меркурия

Астрологи расписали советы для восстановления после Ретроградного Меркурия, закончившегося 16 декабря, сообщает Zakon.kz.

Со слов очень чувствительных людей, теперь непременно вернется ясность во все, что происходило ранее. Астрологи тут же поспешили с экспертными рекомендациями:

время наладить отношения с людьми: поговорите с теми, с кем у вас были недоразумения;

договоритесь о важных встречах и обсуждениях, сейчас самое время быть понятыми;

покупайте новую технику, теперь точно ничего не сломается;

настройте системы безопасности и автоматизацию задач;

запланируйте отпуск: сейчас все шансы, что планы не сорвутся;

проверьте бюджет и пересчитайте расходы;

заключите контракты, которые вызывали сомнения.

"Ретроградный Меркурий закончился, а это значит, что больше не на кого сваливать все проблемы и простои. Выдыхаем и трогаемся с места – загорается зеленый свет", – подбодрила астролог и телеведущая Василиса Володина.

В предпраздничной суете британские специалисты просят воздержаться от применения светящихся гирлянд. По их мнению, такие украшения могут привести к проблемам с сердцем, диабету и раку.