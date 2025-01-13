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13 января Старый Новый год: народные приметы, что нельзя делать

13 января Старый новый год, приметы, что нельзя делать, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 09:19 Фото: pixabay
Издавна 13 января празднуется канун Старого Нового года. В народе его называют Щедрый вечер. Он традиционно сопровождается многими народными приметами и обычаями, которые предвещают благополучие, удачу и богатый урожай, сообщает Zakon.kz.

Вечером 13 января издревле принято собираться семьей за праздничным столом. Люди зажигали свечи, чтобы привлечь удачу, проводить обряды очищения, чтобы избавиться от негативной энергии старого года. Выдавать детям сладости считалось предвестником благосостояния.

Юные девушки всегда гадали в эту ночь на суженого. Способы гадать были разные – от бросания обуви на улицу до чтения по звездам. Также в эту ночь, в полночь, загадывали желания на звезды. Нужно подумать о желаемом и проговорить это вслух.

Расскажем об основных приметах на 13 января.

Народные приметы

Погода

  • Если ночь ясная и звездная, год будет урожайным.
  • Теплый ветер предвещает хороший урожай орехов.
  • Морозная погода – к изобилию.
  • Туман на Старый Новый год – к плодородному году.
  • Оттепель – лето будет дождливым.
  • Сильная вьюга – будет много орехов.
  • Если небо звездное – будет много грибов и ягод, а люди станут здоровее.

Действия в доме

  • На столе должно быть много еды, чтобы привлечь богатство.
  • Чем громче и веселее праздник, тем счастливее будет год.
  • Чтобы в доме всегда был достаток, не выносите из него мусор в этот день.

С первого гостя начинается год

  • Первым в дом должен войти мужчина – это к удаче.
  • Если первой зайдет женщина, это может быть к мелким неудачам.

Что нельзя делать

  • Ссориться. Ругаться или конфликтовать в этот день – к бедам и разладу в семье.
  • Одеваться неопрятно. Говорят, что в грязной одежде можно привлечь бедность.
  • Одалживать. Деньги и вещи лучше никому не давать, чтобы не "отдать" свое счастье.
  • Нельзя считать мелочь, так как это, согласно поверьям, к слезам.
  • Чтобы не встретить неприятности, нельзя произносить вслух слово "тринадцать".

Этот праздник – веселый и яркий, с множеством традиций, направленных на то, чтобы год начался с хорошего настроения и благополучия.

А о том, как день 13 января пройдет для разных знаков зодиака, можно узнать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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