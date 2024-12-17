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Кого и что нельзя фотографировать

Кого и что нельзя фотографировать, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 16:24 Фото: pexels
Фотография уже давно стала частью нашей повседневной жизни. Однако эзотерики предостерегают. По их данным, каждый предмет обладает собственной энергетикой, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что после доводов специалистов мало кто откажется от использования камеры, стоит помнить о некоторых ограничениях, чтобы минимизировать возможный негативный эффект.

Что запрещено фотографировать

Спящих людей

Особенно уязвимы маленькие дети. Их чистая энергетика может стать легкой добычей для потусторонних сил. Считается, что глаза человека должны быть открыты, чтобы противостоять негативу.

Зеркала и их отражения

Зеркала во многих культурах ассоциируются с переходами в другие миры. Особую опасность представляют два зеркала, стоящие напротив друг друга, создавая так называемый "коридор отражений".

Усопших

Приметы предупреждают: фотография умершего может привязать его душу к месту, где сделан снимок. Это может стать причиной странных явлений в доме. Если такие фото сделаны, как отмечено в публикации издания Стерлеград, их рекомендуется хранить отдельно от других изображений.

Черных кошек

Несмотря на способность кошек очищать дом от негатива, их фотографирование, особенно в спящем состоянии, может привлечь потусторонние силы.

Заброшенные здания

Такие места наполнены отрицательной энергетикой, которая может передаться фотографии. Хранение таких снимков в доме может негативно сказаться на общем энергетическом фоне. Лучше держать такие изображения в нежилых помещениях, таких как гараж или кладовая.

Также эксперты составили список полезных советов для фотографов.

  • Не дарите свои фотографии тем, с кем у вас сложные отношения. Это может стать причиной порчи.
  • Открытые снимки в социальных сетях лучше ограничивать настройками приватности.
  • Не храните фотографии врагов или недоброжелателей. Это может влиять на ваше настроение и общее состояние.

Ранее эксперты рассказали, почему живая елка на Новый год опасна: ее приобретение может стать причиной нежелательного "соседства" с различными насекомыми и грибками.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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