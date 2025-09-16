"Хлеб продается, а фото бесплатно": удачные кадры в поте лица и борьба за авторские права

Фотографии стали неотъемлемой частью нашей жизни, но не каждый, кто обладает смартфоном, вправе называться фотографом. Эта профессия уникальна, а ее творчество приравнивается к настоящему искусству.

Zakon.kz поговорил с мастером своего дела Максимом Золотухиным и узнал, какие секреты кроются за красивым снимком.

50-летний Максим Золотухин – алматинец, но его имя известно не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Все благодаря таланту фотографировать.

"Фотографировать начал с 10 лет. Выпросил у родителей конструктор, из которого можно было сделать фотоаппарат и увеличитель, но мало что из этого получилось. Тогда мне купили фотоаппарат "Смена-8М". Те, кто жил в ту эпоху, знают, насколько он был крут. Первые мои щелчки были об игре в футбол, учебе в школе. У одноклассника папа занимался фотографией, он мне показал, как профессионально фотографировать и печатать фотографии. До сих пор помню эту магию: красный фонарь, увеличитель, в темноте на бумаге появляется изображение". Максим Золотухин

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Однако, повзрослев, профессию фотографа алматинец почему-то так и не выбрал. В 1991 году он поступил на факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби). Но любимое дело само дало о себе знать.

"Когда проходил практику, возникла необходимость делать иллюстрации к своим информационным заметкам. Так как фотографы были заняты, в редакции не хотели отвлекать их на студентов. Тогда я сам с выездов привозил снимки, и их публиковали. Со временем это переросло в серьезное увлечение, которое перетянуло больше, чем текст". Максим Золотухин

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Учился методом проб и ошибок, а удачный снимок мог получиться чуть ли не с десятой попытки, признается Максим Золотухин. Он может добыть любой кадр, но зрители отдают предпочтение городскому пейзажу и даже знают его, как фотографа различных мест Алматы.

"Передо мной встал вопрос иллюстрировать статью про бюджет Алматы. Я не хотел показывать в фотографии просто кучу денег. Вместо этого задумал сделать общий снимок города, который у нас уникальный, много где можно сделать панорамные снимки. Сначала это был вид с Кок-Тобе, потом стали появляться старые и новые высотки. Я ходил, договаривался, поднимался, чтобы показать динамику. Понял, что таким способом иллюстрации получаются куда интереснее". Максим Золотухин

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Постепенно автор стал смотреть на погоду, выбирать время для съемок и тщательнее отбирать точки. Пришел к тому, что начал получать не только красивые кадры, но и качественные.

"Я не сам город фотографирую, а его состояние. Хожу туда, куда никого не пускают, и получаю то, чего уже никогда не будет. У меня есть фотографии, которые никому не удалось повторить. Это вершина моего творчества. Есть один кадр – я его снимал с крыши здания банка, который находится на пересечении улиц Казыбек би и Абылай хана. Очень долго просился туда, потому что был уверен, что именно с этой точки открывается город, его главные символы, такие как гостиница "Казахстан", горы, башня Кок-Тобе и новостройки. И погоду надо было застать. Меня все-таки допустили на крышу. В течение 15 минут я сделал 10 кадров, каждый из которых нес в себе красоту. Это было удачное стечение обстоятельств. Потом на эту же точку возвращался несколько раз, но, к сожалению, именно такого состояния мне не удалось добиться". Максим Золотухин

Фото: из личного архива Максима Золотухина

По словам собеседника, для хорошей фотографии нужен не только упорный труд и терпение, но и подходящий момент, который не стоит упускать.

"Как-то весной я гулял по центру города и увидел своих знакомых сотрудников одного из банков. Они были в казахской национальной одежде. Они шли на фотосессию, переходили улицу в сторону Панфилова. Возникла идея сделать кадр, похожий на обложку знаменитого альбома The Beatles, где ее участники также переходят дорогу. Все насколько совпало. Пока девушки шли, я сделал четыре кадра, в одном из которых они нога в ногу попали. Эта фотография очень хорошо была растиражирована. Особенно каждый год в Наурыз ее постоянно публикуют, она стала общественным достоянием, и я очень рад". Максим Золотухин

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Однако мастер не всегда одобряет незаконное использование его работ, из-за чего больше 20 раз судился и выигрывал споры.

"С развитием интернета выросло несанкционированное использование фотографий. В простонародье это называют воровством, когда люди по незнанию либо нежеланию оплачивать работу фотографа берут готовые кадры. По нашему законодательству, нужно хотя бы у автора спросить разрешение, а в идеале заключить договор. Опять же снимок Алматы, сделанный с крыши банка, самый разворованный. Мне приходится бороться за свои права. Больше 20 раз судился, и до суда доводят люди, которые считают, что они вправе пользоваться моими услугами бесплатно. Почему трудом фотографа можно пользоваться бесплатно, а допустим, человека, который печет хлеб, нельзя?" Максим Золотухин

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Около 40 авторских фото житель Алматы относит к золотому фонду и намерен продавать их дорого.

"У меня 30-40 фотографий – кадры, которые не стану продавать просто так. Это выставочные работы, мой золотой фонд. Есть работы, которые я еще никому не показывал, и их хватает на несколько персональных выставок. Какие-то из них за баснословный гонорар купил немецкий журнал. Сейчас я сотрудничаю со всеми крупными изданиями Казахстана, а также с известными зарубежными СМИ". Максим Золотухин

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Фотограф – образ жизни, а фотография ничем не отличается от других видов искусства. Она требует таланта, интуиции, труда, терпения и везения. Но все же несколько советов, как получить удачный кадр, есть.

"Фотограф целиком отдает себя фотографии. Есть определенные сложности и, не побоюсь слова, "лишения". Я и моя семья приняли то, что я в любой момент могу бросить все и пойти снимать на удачу либо впрок. Да, случайный человек может снять на свой телефон и получить гениальный снимок, но это не системная работа. Для того чтобы научиться фотографировать, нужно прежде всего желание, усердие, терпение и труд. А после хорошо бы иметь чутье, чтобы знать, когда фотографировать, где, в какую погоду, какую часть города, куда подняться или спуститься, подальше отъехать или поближе подойти, чтобы понять, когда пейзаж будет выглядеть максимально красиво". Максим Золотухин

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Фото: из личного архива Максима Золотухина

Еще Максим Золотухин рекомендует: если с одного раза не получилось, используйте все 10 попыток. И наконец, обращайте внимание на интересные ракурсы, детали и людей. Избегайте банальностей и не стесняйтесь ради нужного кадра забраться повыше, присесть или даже прилечь, снять отражение в луже, а может, вовсе караулить ситуацию.

Материал по теме "Когда деревья были большими": художница акварелью оживляет старинные здания Алматы

Также, по его словам, немаловажную роль играет техника. Чтобы соответствовать требованиям времени, он покупает аппаратуру по цене квартиры или дорогого автомобиля. Конечно, шедевры можно сделать даже на старый мобильник, но тут больше вопрос качества и насыщенности цвета.