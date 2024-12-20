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Шапка и облысение: что говорят врачи и стоит ли бояться

Шапка и облысение, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 17:20 Фото: pexels
Многие игнорируют головные уборы в холодную погоду. И зря. Как отмечают специалисты, не носить зимой шапку – очень вредная привычка. Даже при температуре от ноля до +5 градусов, но при сильном ветре, голову надо защищать, сообщает Zakon.kz.

Один из самых невероятных мифов гласит о том, что постоянное ношение шапки зимой может стать причиной облысения. Врачи на постоянной основе уверяют в обратном. 

Теория об "облысении из-за шапки"

"Если разобраться в сути тезиса о вреде шапки, то звучит он примерно так: головной убор будет сдавливать сосуды и ухудшит кровоснабжение кожи головы. Волосяные фолликулы начинают получать меньше питательных веществ, что ускоряет выпадение волос и препятствует росту новых. В реальности такое возможно лишь гипотетически и в единичных случаях. Например, если человек будет круглосуточно носить очень тесную шапку на несколько размеров меньше положенного. Согласитесь, сценарий маловероятный". Алена Романова, дерматолог

Опасаться, что шапка перекроет доступ кислорода к волосам, тоже не стоит.

"Кожа волосистой части головы получает кислород и питательные вещества с кровотоком, а не из внешней среды. Волосы же сами по себе вообще в нем не нуждаются, так как состоят из омертвевших клеток".Алена Романова

Как отметила специалист в беседе с изданием "Доктор Питер", отказ от шапки зимой вызовет гораздо более неприятные последствия.

"Кровеносные сосуды сужаются на морозе (именно от холода, а не от ношения головного убора), из-за чего питание волосяных фолликулов может ухудшиться, а выпадение волос стать интенсивнее. Кроме того, низкие температуры способны провоцировать кристаллизацию воды, которая входит в состав волос. В результате волосы становятся ломкими и начинают сечься. Так что шапку зимой носить все-таки стоит. Как минимум если температура воздуха опускается ниже -5 градусов".Алена Романова

Ранее кандидат медицинских наук Надежда Логина предупредила о риске аллергии из-за пыльной мишуры и елочных игрушек. По ее словам, нежелательная реакция может появиться у людей с повышенной чувствительностью к бытовой пыли и пылевым клещам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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