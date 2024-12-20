Только спокойствие: субботний гороскоп на 21 декабря

Астрологи составили гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 21 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня чрезвычайно плодотворный день. Звезды готовы поддержать вас в любых делах, Вы можете рассчитывать на успех в бизнесе, заключение выгодных сделок. Ваши поступки широко обсуждаются, и, хотя не все ими довольны, для многих они становятся примерами для подражания. Возможны интересные деловые предложения.

Телец

Тельцам очень важно с утра и до самого вечера сохранять концентрацию, боевой настрой и хотя бы чуточку оптимизма. Не сдавайтесь, даже если будет очень тяжко: день связан с важными уроками и полезным опытом, и то, и другое вам вскоре пригодится. Во второй половине дня возможны встречи с родственниками, семейные мероприятия, которые потребуют вашего непосредственного участия.

Близнецы

Спокойный позитивный день, отлично подходящий Близнецам для любой работы. Даже самые сложные задачи вас не пугают – после нескольких попыток вы непременно найдете к ним подход. Можно начинать что-то новое. Если действовать осмотрительно и без спешки, добиться впечатляющих результатов удастся в ближайшем будущем. Вероятны споры со старшими родственниками, не исключены и серьезные конфликты.

Рак

События этого дня несколько огорчат Раков: из-за них придется менять планы, отказываться от намеченных дел. Вы будете вынуждены заботиться не о своих, а о чужих интересах – такая ситуация, конечно, не слишком вдохновляет. За старания вас, конечно, наградят, но не так щедро, как хотелось бы. Зато отношения с близкими находятся в "зоне влияния" позитивных тенденций, и в них все складывается наилучшим образом.

Лев

Звезды включили режим наибольшего благоприятствования – теперь от Львов требуется приложить совсем немного усилий, чтобы достичь головокружительных успехов. День чрезвычайно щедр на многообещающие встречи. Нужно обратить особое внимания на свой внешний вид – стоит чуть-чуть потрудиться, и вы сможете любого покорить с первого взгляда, а встречают вас по одежке.

Дева

Секрет успеха Дев – в спокойствии. Именно к нему вы и стремитесь, но, к сожалению, справиться с эмоциями удается не всегда. Особенно опасны приступы мелкой раздражительности: за день их накапливается много, и сдерживаться становится все труднее. За вами очень пристально наблюдают люди, с которыми вам предстоит иметь дело в течение долгого времени.

Весы

Весам не желательно браться за сложные и долгие дела, лучше довольствоваться решением мелких текущих задач. Вы не получаете поддержки, на которую рассчитывали, и чувствуете себя совершенно беспомощными. Приходится учиться чему-то, что вам не особенно интересно, и успехи оказываются очень скромными. Что вам удается хорошо – так это найти общий язык с друзьями и близкими, договориться об общих планах, решить организационные вопросы, уладить формальности.

Скорпион

Для Скорпионов этот день будет складываться скорее неблагоприятным образом. Вы много времени потратите напрасно, а если и получите то, к чему стремитесь, то только ценой больших усилий. Возможны споры с близкими, причем чем "мельче" проблема, тем громче ведется ее обсуждение. Нежелательно совершать крупные покупки – вероятность того, что вам удастся правильно распорядиться деньгами, минимальна.

Стрелец

Деловых Стрельцов ожидают грандиозные успехи – этот день отлично подходит для реализации самых смелых бизнес-планов, начала работы над новыми проектами, заключения сделок. Возможно расширение вашего дела, заключении договоренностей, которые позволят выйти на новый уровень. Наемные сотрудники могут рассчитывать на повышение по службе или приятные сюрпризы финансового характера.

Козерог

Этот день открывает интересные возможности, но, к сожалению, не всеми удастся воспользоваться. Действовать Козерогам нужно не только быстро, но и обдуманно, чтобы ни одно усилие, даже самое скромное, не пропадало даром. Забудьте о легкомыслии, не полагайтесь не удачу: только серьезное отношение к делам и ответственность за каждый свой шаг могут привести к успеху.

Водолей

Порой Водолеям приходится вести себя довольно жестко, чтобы избавиться от непрошеных советов или уклониться от выполнения неуместных просьб. Есть опасность испортить отношения с сильными мира сего. На руководителей может затаить зло кто-то из подчиненных. К сожалению, и дома ситуация не меняется к лучшему.

Рыбы

Рыбам этот день едва ли придется по вкусу. Представители знака не получают возможности проявить себя с лучшей стороны, и потому переживают не на шутку. Кроме того, они очень остро реагируют на критику, что существенно осложняет как деловые, так и личные отношения. Относитесь к себе бережно.

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