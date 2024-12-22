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Врач назвал продукты, которые помогут избежать запоров и воспалений кишечника

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 01:50 Фото: freepik
Британский хирург Каран Раджан поделился списком продуктов, которые помогают восстановить функцию кишечника и снизить риск развития рака толстой кишки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в рационе должны быть растительные продукты, богатые клетчаткой и витаминами.

Среди таких продуктов Раджан выделил киви, инжир, авокадо, семена льна, яблоки и чернослив. Например, киви благодаря растворимой клетчатке действует как натуральное слабительное и поддерживает здоровье кишечника. Инжир, авокадо и яблоки имеют схожие свойства, улучшая пищеварение и предотвращая заболевания.

Регулярное употребление кофе также приносит пользу. В напитке содержится высокая концентрация растворимой клетчатки и полифенолов, которые действуют как пребиотики, поддерживая баланс полезных бактерий в кишечнике.

Для профилактики запоров врач рекомендует ежедневно употреблять 20–30 граммов орехов, таких как миндаль, грецкие орехи и фисташки. Кроме того, йогурт с живыми активными культурами способствует улучшению перистальтики и помогает справляться с синдромом раздраженного кишечника.  

Эти простые изменения в питании, по мнению эксперта, помогут защитить пищеварительную систему и сохранить здоровье кишечника.

Ранее российский терапевт Алексей Водовозов рассказал, сколько воды нужно пить зимой, чтобы поддерживать здоровье. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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