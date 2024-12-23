Что можно, а что нельзя дарить в год Зеленой Деревянной Змеи 2025
Символ 2025-го по восточному календарю – Зеленая Деревянная Змея. В Китае ее называют маленьким драконом и сопоставляют с мудростью и рациональностью. И к подбору подарка нужно подойти грамотно, с учетом определенных традиций.
Что ни в коем случае нельзя дарить в год Змеи
Кошельки, копилки. Вещи, которые связаны с деньгами, неподходящие варианты. Во-первых, у многих есть накопительные карты – и сосуд для монет им не нужен. Во-вторых, Змея не любит предметы, создающие шум.
Ножи, вилки. Острые предметы могут негативно повлиять на личные отношения тех, кто вам дорог. Змея должна сглаживать углы и очищать дом от проблем, а кухонные приборы ей будут в этом мешать.
Часы, будильники в китайской культуре связывают с… кончиной. В год Зеленой Змеи акцент поставлен на возрождении и новых начинаниях, поэтому такой подарок будет особенно неуместен.
Парфюм под строгим запретом! Символ года не любит резкие запахи, так что лучше не покупать туалетную воду и духи. Аксессуары для машины, диффузоры также не приветствуются.
Стоит быть осторожнее с алкоголем. Змея ассоциируется с трансформацией, долголетием и силой, поэтому откажитесь от спиртных напитков и выберите то, что относится к здоровому образу жизни.
Фотографии, фотоальбомы тоже не принесут счастья. Да, это хорошие воспоминания, но не подарок на Новый год. Не приобретайте вещи, которые связаны с прошлым, пишет Стархит.
Металлические предметы нарушат гармонию и приземленную энергетику пресмыкающегося. Не дарите металлические украшения, инструменты. Кроме того, не смотрите на изделия из змеиной кожи.
Что подарить на Новый год 2025
Выберите товары из дерева. Например, фигурку со змеей, шкатулку, подставку под телефон (кружку) или менажницу. Оберните покупки в зеленую бумагу.
Символ года положительно относится к натуральной косметике – отдайте предпочтение готовому набору или соберите его сами. Подойдут кремы, скрабы, пилинги, массажные щетки, помады, маски для лица. С шампунями и гелями будьте аккуратны – мы предупреждали о сильных запахах.
То, чему обрадуется каждая женщина, – это кольца и колье из золота или белого золота. Мужчинам, кстати, можно подарить цепочку, запонки, зажим для галстука.
Змея одобряет и сладкие презенты, которые отлично сочетаются с чаем и кофе. Придумайте что-то оригинальное: самодельные конфеты, зефир причудливой формы, шоколад ручной работы с необычными начинками. И талисману угодите, и получателю.
Змеи умные, они умеют прислушиваться и учиться, поэтому смело преподносите родным и друзьям образовательные курсы или программы, которые помогут в карьерном росте. Не стесняйтесь выбирать книги – сейчас столько интересных произведений!
Вазы станут отличной изюминкой в интерьере. Красивый сосуд, выполненный в спокойных тонах, добавит уюта, а зеленое кашпо украсит цветочную зону и подчеркнет символику года.
А о том, что можно подарить человеку в зависимости от его знака зодиака, можно почитать здесь.