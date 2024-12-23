Что можно, а что нельзя дарить в год Зеленой Деревянной Змеи 2025

Новый год не за горами. И, возможно, многие уже успели приобрести подарки родным и близким. Если же кто-то еще в раздумьях, то советы, приведенные ниже, могут помочь с выбором. Ведь не любой подарок может понравиться хозяйке будущего 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Символ 2025-го по восточному календарю – Зеленая Деревянная Змея. В Китае ее называют маленьким драконом и сопоставляют с мудростью и рациональностью. И к подбору подарка нужно подойти грамотно, с учетом определенных традиций.

Что ни в коем случае нельзя дарить в год Змеи

Кошельки, копилки. Вещи, которые связаны с деньгами, неподходящие варианты. Во-первых, у многих есть накопительные карты – и сосуд для монет им не нужен. Во-вторых, Змея не любит предметы, создающие шум.

Ножи, вилки . Острые предметы могут негативно повлиять на личные отношения тех, кто вам дорог. Змея должна сглаживать углы и очищать дом от проблем, а кухонные приборы ей будут в этом мешать.

Часы, будильники в китайской культуре связывают с… кончиной. В год Зеленой Змеи акцент поставлен на возрождении и новых начинаниях, поэтому такой подарок будет особенно неуместен.

Парфюм под строгим запретом! Символ года не любит резкие запахи, так что лучше не покупать туалетную воду и духи. Аксессуары для машины, диффузоры также не приветствуются.

Стоит быть осторожнее с алкоголем . Змея ассоциируется с трансформацией, долголетием и силой, поэтому откажитесь от спиртных напитков и выберите то, что относится к здоровому образу жизни.

Фотографии, фотоальбомы тоже не принесут счастья. Да, это хорошие воспоминания, но не подарок на Новый год. Не приобретайте вещи, которые связаны с прошлым, пишет Стархит.

Металлические предметы нарушат гармонию и приземленную энергетику пресмыкающегося. Не дарите металлические украшения, инструменты. Кроме того, не смотрите на изделия из змеиной кожи.

Что подарить на Новый год 2025

Выберите товары из дерева. Н апример, фигурку со змеей, шкатулку, подставку под телефон (кружку) или менажницу. Оберните покупки в зеленую бумагу.

Символ года положительно относится к натуральной косметике – отдайте предпочтение готовому набору или соберите его сами. Подойдут кремы, скрабы, пилинги, массажные щетки, помады, маски для лица. С шампунями и гелями будьте аккуратны – мы предупреждали о сильных запахах.

То, чему обрадуется каждая женщина, – это кольца и колье из золота или белого золота . Мужчинам, кстати, можно подарить цепочку, запонки, зажим для галстука.

Змея одобряет и сладкие презенты , которые отлично сочетаются с чаем и кофе. Придумайте что-то оригинальное: самодельные конфеты, зефир причудливой формы, шоколад ручной работы с необычными начинками. И талисману угодите, и получателю.

Змеи умные, они умеют прислушиваться и учиться, поэтому смело преподносите родным и друзьям образовательные курсы или программы , которые помогут в карьерном росте. Не стесняйтесь выбирать книги – сейчас столько интересных произведений!

Вазы станут отличной изюминкой в интерьере. Красивый сосуд, выполненный в спокойных тонах, добавит уюта, а зеленое кашпо украсит цветочную зону и подчеркнет символику года.

А о том, что можно подарить человеку в зависимости от его знака зодиака, можно почитать здесь.