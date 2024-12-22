Книги, духи или деньги: астролог рассказала о подарках для представителей знаков зодиака

Астрологи уверены, что знак зодиака станет подсказкой при выборе подарка тому или иному человеку. Причем сверяя предпочтения по гороскопу, ошибиться с выбором практически невозможно, сообщает Zakon.kz.

Какой подарок придется по вкусу конкретному знаку зодиака, 5-tv.ru рассказала астролог Анна Кузнецова. Она уточнила, что описанные предпочтения и характеристики являются общими и справедливы для восходящих, лунных и солнечных знаков.

Овен

Эти люди любят все необычное и яркое. Подарки на Новый год, связанные с огнем и движением, буквально созданы для них. Можно смело покупать зажигалки, фейерверки, спортивное питание, билеты на файер-шоу или картинг, поездку на снегоходах – все, что поддерживает энергию и придает новый заряд, точно придется по душе.

Овнам не понравится что-то консервативное и медленное. Например, билет в классический театр.

Телец

Это традиционалисты, которые ценят классику и красоту. У них в почете дорогие украшения, изысканный парфюм, уходовая или декоративная косметика, сертификат на посещение косметолога или спа-салона.

Тельцам не понравится небрежность упаковки и отсутствие эстетики в самом подарке.

Близнецы

Представители этого знака зодиака – настоящие любители интеллектуальных вызовов.

Книги (особенно бестселлеры), головоломки, квесты, компьютерные игры, наушники – все, что развивает их ум, обязательно понравится. Желательно проявить креативность в выборе подарка Новый год, и одаряемый точно придет в восторг.

Близнецам не понравятся подарки, требующие концентрации внимания и долгого сидения на одном месте. Например, трехмесячный онлайн-курс или большая вышивка.

Рак

Как настоящие домоседы, представители данного знака зодиака ценят уют и семейные ценности.

Дорогое постельное белье, скатерть с вышивкой, фотоальбом с семейными снимками, красивое настенное панно, необычный светильник – всегда отличный выбор. Также придется по вкусу подарок, связанный с водой, например, путешествие к воде или билет в акватермальный комплекс.

Ракам не понравится подарок, связанный с вторжением на их территорию без приглашения.

Лев

Львы любят роскошь и внимание окружающих к своей персоне. Яркие украшения, дорогие часы, брендовая сумка или что-то под соусом "Все подарки меркнут рядом с тобой" – вот что они оценят.

Львам не понравится масс-маркет. Иными словами, то, что есть у всех.

Дева

Девы довольно сдержанны в своих вкусах. Классические подарки на Новый год, связанные со знаниями или заботой о здоровье, подойдут им наилучшим образом.

Девам не понравится что-то грязное или несогласованное с ними.

Весы

Это утонченные эстеты. Красивые, богемные вещи – все это порадует данный знак зодиака. Желательно дарить изысканные вина, красивые картины, вещи из лимитированной коллекции, предметы антиквариата. А чтобы очаровать их, лучший подарок – это романтическое свидание в красивом месте.

Весам не понравится остаться на Новый год в одиночестве. Тогда и никакой подарок не обрадует.

Скорпион

Эти люди любят тайны и загадки. Подарки, требующие смекалки или активных действий, – вот, что покорит их сердца. Им можно смело дарить сертификаты на полет на воздушном шаре или дельтаплане, сложные квесты или билеты на концерт. Лучше всего, если знаку зодиака придется напрячь извилины, чтобы разгадать подсказки и самостоятельно найти спрятанный подарок.

Скорпионам не понравится подарок, связанный с неоправданным риском.

Стрелец

Представители этого знака – поклонники всевозможных приключений.

Их порадуют спортивные или настольные игры, книги о путешествиях, спортивное снаряжение. Их также может заинтересовать консультация эзотерика в качестве подарка на Новый год.

Стрельцам не понравится подарок из сферы красоты, если они его не просили.

Козерог

Это практичные и целеустремленные натуры. Подарки, связанные с работой, а также теплые уютные вещи придутся им по душе. Например, ежедневник в кожаной обложке, фирменная ручка, удобный ланчбокс, новая клавиатура, подушка для путешествий, шерстяной кардиган, компактный обогреватель. Но лучше все равно спросить этот знак зодиака напрямую, чего бы ему хотелось на Новый год.

Козерогам не стоит дарить подарок, связанный с активностью на холоде.

Водолеи

Этот знак зодиака оценит что-то необычное и инновационное. Новинки техники, гаджеты, книги по эзотерике, нестандартные подарки, например, трехдневная поездка в другой город или экскурсия в место силы – это их стихия.

Водолеям не понравится устаревший подарок, например, предпоследняя версия смартфона.

Рыбы

Рыбы – загадочные натуры, поэтому подарок должен им соответствовать.

Книги по философии или с глубоким смыслом, необычные часы или аксессуары, консультация эзотерика или личный гороскоп на новый год – то, что надо. Данному знаку зодиака также подойдут подарки, связанные с водой или духовными практиками –они пробудят их внутреннюю гармонию.

Рыбам точно не понравится получить просто деньги в конверте.

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