Новогодний гороскоп на 31 декабря

Астрологи составили гороскоп на 31 декабря 2024 года для всех знаков зодиака. Последний в этом году, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.

Телец

Сегодняшний день удивит вас. Будьте открыты для всех видов общения, не позволяйте себе залезать в бутылку, как бы вам этого ни хотелось.

Близнецы

Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.

Рак

Оптимизм – вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих – выдернут из розетки.

Лев

Будьте готовы отвечать за свои действия. Сегодня вам наверняка придется этим заниматься.

Дева

Знание сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.

Весы

Сегодняшний день принесет столь большее количество контактов, что вы, вероятнее всего, сильно пожалеете, что вообще встали из постели. Может вернетесь?

Скорпион

Сегодня вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие – это неприятно, но не смертельно.

Стрелец

Сегодняшний день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием, так что, если у вас будет возможность его избежать, то ею лучше воспользоваться.

Козерог

Сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правило бритвы Оккама "Не стоит приумножать сущности сверх необходимости".

Водолей

Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам.

Рыбы

Сегодня вам стоит попытаться найти невидимую точку равновесия между личными чувствами и взаимоотношениями с другими людьми. Постарайтесь наломать не слишком много дров, их уже и так в избытке.

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