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Советы

Стоит ли садиться за руль 1 января и что надо помнить при встрече с полицией

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 18:17 Фото: pexels
Многим после встречи Нового 2025 года непременно захочется съездить в гости или просто сменить обстановку. Но стоит ли садиться за руль 1 января и что надо помнить при встрече с полицией – в материале Zakon.kz.

Перед тем, как сесть за руль, специалисты kolesa.kz настоятельно рекомендуют задуматься над тем, точно ли ваше состояние позволяет это сделать.

Существуют ли допустимые промилле?

С 2020 года термина "допустимые промилле" в Казахстане не существует. Любое отклонение алкотестера от нуля – повод для полицейских сделать из водителя пешехода. Отказываться от проверки тоже нельзя.

По ст. 613 КоАП РК за это светит арест на 15 суток и лишение прав на восемь лет. Это дольше, чем за управление автомобилем в пьяном виде.

Как же быть, если водитель все-таки сел за руль на следующий день после веселья и нарвался на патруль?

Какие детали важно знать при проверке?

Освидетельствование должно проводиться в присутствии двух понятых. Либо весь процесс проверки должен быть зафиксирован на видео. Предлагать дунуть в алкотестер должны только через одноразовый мундштук из запаянной упаковки. Алкотестер должен иметь свидетельство о ежегодной поверке и не истекший срок действия.

В Казахстане разрешено применять только следующие алкотестеры: Dräger Alcotest 6000, Dräger Alcotest 7000 n Dräger Alcotest 5820.

Какие могут быть спорные ситуации?

Высветить отклонения от нуля алкотестер может даже после употребления сигарет с ментолом, кваса, кисломолочных или энергетических напитков. А если от водителя исходит запах алкоголя, но он при этом трезв и совершенно адекватен – нарушения нет.

В случае несогласия с результатами проверки, а также если не соблюдено любое из перечисленных условий, водитель имеет право указать это в протоколе и потребовать в письменном виде направление на медосвидетельствование.

Что после медицинского обследования?

После обследования выносится один из четырех видов медицинского заключения:

  • трезв(а);
  • факт употребления ПАВ (психоактивные вещества), признаки опьянения не выявлены;
  • алкогольное опьянение (легкая, средняя, тяжелая степень);
  • состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением ПАВ.

Если и медики решат, что водитель пьян, будет еще два часа на прохождение независимой экспертизы (только в государственном медучреждении).

О том, какой будет погода в Казахстане 1 января 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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