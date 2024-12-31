Стоит ли садиться за руль 1 января и что надо помнить при встрече с полицией
Перед тем, как сесть за руль, специалисты kolesa.kz настоятельно рекомендуют задуматься над тем, точно ли ваше состояние позволяет это сделать.
Существуют ли допустимые промилле?
С 2020 года термина "допустимые промилле" в Казахстане не существует. Любое отклонение алкотестера от нуля – повод для полицейских сделать из водителя пешехода. Отказываться от проверки тоже нельзя.
По ст. 613 КоАП РК за это светит арест на 15 суток и лишение прав на восемь лет. Это дольше, чем за управление автомобилем в пьяном виде.
Как же быть, если водитель все-таки сел за руль на следующий день после веселья и нарвался на патруль?
Какие детали важно знать при проверке?
Освидетельствование должно проводиться в присутствии двух понятых. Либо весь процесс проверки должен быть зафиксирован на видео. Предлагать дунуть в алкотестер должны только через одноразовый мундштук из запаянной упаковки. Алкотестер должен иметь свидетельство о ежегодной поверке и не истекший срок действия.
В Казахстане разрешено применять только следующие алкотестеры: Dräger Alcotest 6000, Dräger Alcotest 7000 n Dräger Alcotest 5820.
Какие могут быть спорные ситуации?
Высветить отклонения от нуля алкотестер может даже после употребления сигарет с ментолом, кваса, кисломолочных или энергетических напитков. А если от водителя исходит запах алкоголя, но он при этом трезв и совершенно адекватен – нарушения нет.
В случае несогласия с результатами проверки, а также если не соблюдено любое из перечисленных условий, водитель имеет право указать это в протоколе и потребовать в письменном виде направление на медосвидетельствование.
Что после медицинского обследования?
После обследования выносится один из четырех видов медицинского заключения:
- трезв(а);
- факт употребления ПАВ (психоактивные вещества), признаки опьянения не выявлены;
- алкогольное опьянение (легкая, средняя, тяжелая степень);
- состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением ПАВ.
Если и медики решат, что водитель пьян, будет еще два часа на прохождение независимой экспертизы (только в государственном медучреждении).
О том, какой будет погода в Казахстане 1 января 2025 года, можете узнать здесь.