Сконцентрируйтесь на чем-то одном: гороскоп на 9 января

Астрологи составили гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вы будете скучать по друзьям, неважно будете ли вы находиться в одиночестве или в шумной компании. Возможно, стоит побеспокоить телефонным звонком тех, кого действительно желаете увидеть?

Телец

Сегодня вам представится возможность поймать некстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку, словом – улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.

Близнецы

Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм.

Рак

Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко. Сегодня вам слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике. А вокруг пчелы... И вниз, между прочим, падать больно...

Лев

Сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая, насколько это помешает вашим собственным делам. Наверстаете после.

Дева

Сегодня вам удастся достичь золотой середины в вопросе определения количества информации, необходимого для максимально продуктивной работы вашего мозга. Придерживайтесь ее, сколько сможете.

Весы

Сегодня вам стоит отвлечься от мыслей эгоцентрического характера и подумать о родных, близких и иных представителях рода человеческого. Может статься, что в последнее время вы стали слишком требовательны к ним, и чересчур мягки к себе.

Скорпион

Сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми, вы к каждому сможете найти свой подход.

Стрелец

Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем. Постарайтесь, хотя бы, не отстранять от процесса их решения тех, кому они, собственно, принадлежат.

Козерог

Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.

Водолей

Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.

Рыбы

Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы.

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