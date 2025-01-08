Названы трендовые стрижки 2025 года
По ее словам, эта стрижка – ультрамодное решение, которое понравится девушкам с бунтарским характером, потому что добавит образу драйва и дерзости, пишет "Радио 1".
Еще одна трендовая стрижка – пикси боб с челкой: длина может варьироваться от ультракороткой до средней – зависит от лица и пожеланий. Она добавит образу шарма.
Фото: beautydream.ru
Стрижка паж: короткая с объемной челкой – подходит для густых волос. С помощью такой стрижки можно сделать акцент на скуловую часть.
Фото: room47.ru
Классический каскад: для длинных и средней длины волос. Добавит нежности и женственности образу.
Лесенка: кончики мягко закручиваются в сторону к лицу, элегантно обрамляя его. Подходит для девушек с прямым типом волос.
Маллет: бунтарское направление, которое относится к стилю гранж. Можно экспериментировать в укладках, выпрямить волосы по всей длине или же, наоборот, уложить.
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