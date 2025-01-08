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Названы трендовые стрижки 2025 года

Трендовые стрижки 2025 года, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 15:57 Фото: pexels
По словам стилиста, дизайнера аксессуаров Анны Скороходовой, в 2025 году на пике моды, помимо прочих вариантов, будет каре с рваными концами, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, эта стрижка – ультрамодное решение, которое понравится девушкам с бунтарским характером, потому что добавит образу драйва и дерзости, пишет "Радио 1".

Еще одна трендовая стрижка – пикси боб с челкой: длина может варьироваться от ультракороткой до средней – зависит от лица и пожеланий. Она добавит образу шарма.

трендовые стрижки 2025 года, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 15:57

Фото: beautydream.ru

Стрижка паж: короткая с объемной челкой – подходит для густых волос. С помощью такой стрижки можно сделать акцент на скуловую часть.

трендовые стрижки 2025 года, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 15:57

Фото: room47.ru

Классический каскад: для длинных и средней длины волос. Добавит нежности и женственности образу.

Лесенка: кончики мягко закручиваются в сторону к лицу, элегантно обрамляя его. Подходит для девушек с прямым типом волос.

Маллет: бунтарское направление, которое относится к стилю гранж. Можно экспериментировать в укладках, выпрямить волосы по всей длине или же, наоборот, уложить.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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