#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.81
542.72
5.16
Советы

Малышева назвала три вида головокружений и объяснила, стоит ли их опасаться

Елена Малышева, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 15:21 Фото: msmsu.ru
Врач и телеведущая Елена Малышева вместе с неврологом Андреем Русаковым рассказали о том, какие бывают виды головокружений, когда они опасны и как можно исправить ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "Жить здорово!" эксперты перечислили причины таких состояний.

Первый вариант – доброкачественное позиционное головокружение.

"Орган равновесия расположен в ухе – наружное ухо, слуховой канал, сложная система косточек, а это уже фактически мозг. И тут внутри мозга расположены полукружные каналы, расположен и орган равновесия. И что бы ни случилось, когда кружится голова, именно здесь это и происходит", – пояснила Малышева.

За счет этой системы организм понимает, что происходит в пространстве, возможность воспринимать ускорение, изменение положения.

"Есть три плоскости: горизонталь, вертикаль, диагональ. Внутри находится жидкость, камешки и нервные окончания. Если полукружный канал увеличен, эти камешки могут летать по разным каналам", – добавил ведущая.

Камешки называются отолитами. Они раздражают нервные окончания (волоски), от них в слуховой канал возбуждение передается в мозг. Первый тип головокружения, когда человек встает с утра, и у него создается ощущение, что началось землетрясение. Через пару секунд оно проходит, занимает все от пары секунд до нескольких минут.

Этот вариант называется доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением.

"Доброкачественное – потому что от него не умереть. Позиционное, потому что зависит от положения. Пароксизмы – это приступы. Хорошее, потому что лечится легко", – сказала Малышева.

Исправляется за счет коррекции положения камешков. И задача врача – меняя позы, загнать камешек обратно. Это выполняется за счет маневра Эпле. Это когда человек укладывается и определенным образом крутит головой, чтобы камешки вернулись на место.

Второй вид головокружения – при инсульте.

"Мы должны исключить самые серьезные сосудистые образования. Есть головокружения, присущие определенным видам инсульта. И поэтому мы посылаем пациента сделать МРТ, чтобы убедиться в этом", – пояснил невролог Русаков.

Малышева отметила, что надо обращать внимание на четыре основных признака опасного головокружения. Это знаменитая аббревиатура УДАР:

  • У – улыбка, когда человека просят улыбнуться, и есть перекос, когда один уголок рта поднялся, а другой нет, стоит обратиться к врачу как можно быстрее;
  • Д – движение, когда у человека одна рука падает. Это признак инсульта;
  • АР – артикуляция. "Мы просим пациента выговорить какие-то слова с четкой артикуляцией, мы смотрим на мимические мышцы, чтобы они работали с одной и другой стороны одинаково. Значит, все в порядке", – пояснил невролог.

Третий вид головокружений – вестибулярная мигрень. Он, по словам врачей, может быть связан с женским циклом. И то, что это мигрень, многих пугает.

"Оно развивается по концепции классической мигрени. И у него всегда есть ассоциированные с нею признаки: светобоязнь, определенные триггеры, к примеру, психоэмоциональное изменение, стресс и даже употребление некоторых продуктов", – объяснил невролог.

Малышева добавила, что такое головокружение может развиваться на фоне того, что человек выпил красного вина, съел старый сыр или шоколад.

Первым делом, подчеркнула Малышева, если у вас развилась мигрень, надо сделать МРТ, а потом уже искать причины.

Ранее врач рассказал о скрытой опасности наушников и объяснил, сколько времени можно использовать этот гаджет без ущерба для слуха.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: