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Какие овощи нельзя хранить в холодильнике

Какие овощи нельзя хранить в холодильнике, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 00:41 Фото: pixabay
Специалист по безопасности пищевых продуктов из Университета Аризоны Маргарет Купер заявила, что хранение лука, чеснока и имбиря в холодильнике сокращает их срок годности и способствует появлению плесени, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам Купер, лук и чеснок следует держать в прохладном и сухом месте с температурой не выше 65°F (18°C). Влажная и холодная среда холодильника ускоряет преобразование крахмала в сахар, из-за чего овощи теряют твердость, становясь мягкими и водянистыми.

Эксперт добавила, что при правильных условиях — в сухом и хорошо проветриваемом месте — лук может храниться от трех до шести месяцев. Важно не класть его в пакеты, так как это создает избыточную влажность и провоцирует развитие плесени.

Имбирь, оставленный в холодильнике, также может покрыться плесенью и стать жестче. При этом холодные условия хранения негативно влияют на вкус, снижая его остроту. Купер рекомендует хранить неочищенный имбирь так же, как лук и чеснок — в сухом и прохладном месте. В таких условиях он останется свежим в течение нескольких недель.

Ранее ученые выявили овощи, выделяющие опасные трансжиры при жарке. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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