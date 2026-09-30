Что нельзя хранить рядом в холодильнике: 5 важных правил

Специалисты обращают особое внимание на то, что правильное хранение продуктов помогает дольше сохранять их свежесть, не допускать распространения бактерий и появления посторонних запахов. При этом важно не только соблюдать температуру, но и правильно размещать продукты, сообщает Zakon.kz.

Так, некоторые продукты лучше держать подальше друг от друга. Какие именно, подсказали эксперты издания РБК Life.

Мясо и рыба

Мясо и рыбу лучше хранить отдельно друг от друга. Особенно это касается продуктов с сильным запахом: мясо легко может впитать рыбный запах. Стоит уточнить, что правило действует не только для холодильника, но и для морозильной камеры.

Молочные продукты и овощи

Молочные продукты и свежие овощи также лучше размещать на разных полках. Кисломолочные продукты – йогурты, сметану, творог, ряженку – рекомендуется хранить в плотно закрытой таре.

Яблоки и апельсины

Яблоки и апельсины лучше не хранить вместе. При этом апельсины вообще необязательно держать в холодильнике.

Примечательно, что яблоки выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание некоторых продуктов. Поэтому рядом с ними не стоит хранить брокколи, цветную капусту и листовой салат. Кроме того, яблоки лучше держать подальше от тыквы и репчатого лука: они легко впитывают запахи друг друга.

Сыр и копчености

Сыр тоже легко впитывает посторонние запахи. Поэтому его лучше хранить отдельно от копченого мяса, колбас и сосисок. Копчености желательно дополнительно помещать в герметичные контейнеры.

Лук и грибы

Свежие грибы не стоит хранить рядом с репчатым луком, чесноком, специями и сильно пахнущими сырами. Грибы имеют пористую структуру и быстро впитывают посторонние запахи.

Мыть грибы заранее тоже не рекомендуется: лишняя влага ускоряет их порчу. Лучше делать это непосредственно перед приготовлением.

В холодильнике грибы рекомендуется хранить отдельно, например, на нижней полке или в специальном отсеке.

"Для хранения подойдет бумажный пакет – он впитывает лишнюю влагу и позволяет грибам "дышать", – говорится в заключительной части.

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