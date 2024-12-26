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Ученые выявили овощи, выделяющие опасные трансжиры при жарке

Ученые выявили овощи, выделяющие опасные трансжиры при жарке, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 22:09 Фото: pixabay
Исследователи из Университета Мэйджо (Япония) установили, что чеснок, лук, лук-порей и капуста могут выделять вредные трансжиры при жарке на оливковом масле при температуре 140°C и выше, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Food Research International (FRI).

Трансжиры, или трансизомеры жирных кислот (ТЖК), являются одной из основных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно из-за их употребления погибает более 278 тыс. человек. ВОЗ рекомендует ограничить их потребление до менее 1% от общей суточной нормы калорий.

ТЖК встречаются в полуфабрикатах, маргарине и жареных продуктах, но также могут образовываться в домашних условиях при жарке на растительных маслах. Даже полезные ненасыщенные жирные кислоты (НЖК), содержащиеся в растительных маслах, могут превращаться в трансжиры при высоких температурах.

В ходе лабораторных исследований ученые выяснили, что соединения серы, такие как изотиоцианаты и полисульфиды, присутствующие в чесноке, луке, луке-порее и капусте, способствуют образованию трансжиров при жарке на оливковом масле.

Исследователи считают, что эти данные могут повлиять на рекомендации по здоровому питанию, особенно для тех, кто стремится избегать обработанных продуктов.

Ранее ученые выяснили, как часто нужно есть яблоки для защиты сердца. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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